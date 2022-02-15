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О Lexus RX

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Лексус РХ

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Lexus RX (2020) вид спередиLexus RX (2020) вид спередиLexus RX (2020) вид сбокуLexus RX (2020) вид сзадиLexus RX (2020) вид сзадиLexus RX (2020) вид сзади
Lexus RX (2020) решётка радиатора
Традиция дизайна всех «Лексусов» – веретенообразная решётка радиатора с сетчатой структурой
Lexus RX (2020) решётка радиатора
Нижнюю «губу» переднего бампера украшает серебристая накладка
Lexus RX (2020) передняя фара
«Раскосые» фары содержат по три светящихся элемента. «Противотуманок» нет, потому что они интегрированы в основной свет
Lexus RX (2020) «парящая» крыша
У многих моделей сегодня применен такой элемент дизайна, как «парящая» крыша. У Lexus RX этот элемент особенно выражен
Lexus RX (2020) задний фонарь
Так выглядят задние фонари стремительного кроссовера
Lexus RX (2020) задний бампер
Спортивный облик кузова дополнен вот таким оформлением заднего бампера
Lexus RX (2020) дверь
Премиальный кроссовер способен «запомнить» настройки переднего кресла для трёх водителей
Lexus RX (2020) дверь
Прорезь вверху внутренней панели двери направлена на стекло, отверстие же ведет в полость двери, улучшая ее вентиляцию
Lexus RX (2020) кнопки
Все без исключения опции полезны: и подогрев руля, и проекционный экран, и система камер кругового обзора, и блокировка межосевой муфты, и электропривод двери багажника
Lexus RX (2020) салон
Оформленный в красных тонах салон, конечно, больше адресован женщинам-водительницам – при том, что характер у версии F Sport вполне мужской
Lexus RX (2020) руль
Да, у нас на тесте именно эта версия. Рулевое колесо хоть и не имеет характерного спортивного «среза» снизу, однако фирменный значок говорит о многом
Lexus RX (2020) приборная панель
Основное техническое отличие F Sport – вот этот режим Sport+, предлагающий полную отдачу двигателя
Lexus RX (2020) приборная панель
Активировать настройки некоторых систем автомобиля можно, ориентируясь по левому экрану цифровой панели приборов
Lexus RX (2020) приборная панель
Примерно 9-литровый расход был продемонстрирован кроссовером на трассе. В городе придется расставаться с 12-ю, а то и с 14-ю литрами бензина на сотню километров пробега
Lexus RX (2020) приборная панель
Еще одна особенность спортивной версии – экран с возможностью отсчета времени прохождения круга или дистанции
Lexus RX (2020) приборная панель
Внедорожные возможности модели невелики. Можно заблокировать межосевую муфту и отключить систему контроля тяги
Lexus RX (2020) монитор
Экран мультимедиасистемы на верхней части торпедо кажется очень большим, однако он ни в малейшей степени не закрывает обзор через ветровое стекло
Lexus RX (2020) монитор
Японская модель, в отличие от немецких, не против прослушивания музыки с флэшки
Lexus RX (2020) монитор
Экран легко разделить на две части и воспроизводить на них информацию в любой конфигурации. Например, сейчас активирована аудиосистема и видны настройки «климата»
Lexus RX (2020) монитор
На трассе Lexus RX 300 в основном расходует менее 10 л на 100 км. С учетом более чем 200-сильной мощности и немалых скоростей на чистом асфальте
Lexus RX (2020) монитор
Можно оценить и среднюю скорость автомобиля после пуска двигателя. Правда, к скоростным показателям почему-то «подвёрстан» запас хода
Lexus RX (2020) монитор
Задавать конкретные адреса в качестве целей поездки мне не пришлось, но вообще местность вокруг автомобиля изображалась на электронных картах вполне достоверно
Lexus RX (2020) монитор
Система камер позволяет водителю видеть автомобиль как бы со стороны
Lexus RX (2020) монитор
«Глазок» камеры заднего вида на зимних дорогах, к сожалению, загрязняется
Lexus RX (2020) торпедо
Перед передним пассажиром – широкая и плоская поверхность, образующая как бы стол
Lexus RX (2020) центральная консоль
В Lexus делают ставку в основном на «физические» кнопки управления различными системами. Кнопок много, но разобраться в них нетрудно
Lexus RX (2020) центральная консоль
Особенность системы климат-контроля в RX 300 – этот автомобиль ОЧЕНЬ теплый. Даже при заданной температуре +21 градус в салоне жарко. +24 задано для сильного мороза
Lexus RX (2020) кнопки
Передние сиденья оснащены не только подогревом, но и вентиляцией. Можно включить автоподогрев: сиденья будут нагреваться после пуска двигателя в холодное время
Lexus RX (2020) 6АКПП
Трансмиссионный рычаг-джойстик исключительно удобен. Автоматическую коробку передач можно перевести в ручной режим, что очень полезно зимой на скользких дорогах
Lexus RX (2020) подстаканники
Особенность подстаканников на туннеле пола – их можно сделать более глубокими, либо немного приподнять дно
Lexus RX (2020) тачпад
Фирменный «лексусовский» тачпад с годами не меняется внешне, но становится всё более удобным в пользовании
Lexus RX (2020) селектор режимов движения
А это – селектор режимов движения. Здесь их пять, причем, Custom – настраиваемый
Lexus RX (2020) дверь
У «Лексуса» есть еще одна фирменная особенность – карманы в дверях, способные увеличиваться в объёме
Lexus RX (2020) дверь
На сложных зимних дорогах снег и грязь активно налипают на дверные уплотнители, но пороги кузова остаются практически совершенно чистыми
Lexus RX (2020) передние кресла
Передние кресла мягкие и уютные. Выступы в верхних частях спинок хорошо прилегают к плечам
Lexus RX (2020) передние кресла
В дополнение к стандартным электрорегулировкам у водительского кресла «Лексуса» можно регулировать наклон подушки
Lexus RX (2020) второй ряд
Непривычно видеть сзади плоский пол. У полноприводного кроссовера нет традиционного трансмиссионного туннеля, так что сидеть на втором ряду удобно и втроём
Lexus RX (2020) задний диван
Части спинки заднего дивана легко складываются…
Lexus RX (2020) задний диван
…при помощи вот таких удобных и хорошо заметных рычажков
Lexus RX (2020) задний диван
Так выглядит откинутый центральный подлокотник второго ряда: он предлагает два подстаканника и скрытую ёмкость-бокс под красной крышкой
Lexus RX (2020) багажное отделение
Багажник у кроссовера Lexus удобный, однако объёмом не поражает
Lexus RX (2020) запаска-докатка
Запасное колесо в RX 300 – докатка. Ни в коем случае не жертвуйте ей ради дополнительной багажной ёмкости!
Lexus RX (2020) выхлопная труба
По традиции, нижней точкой снизу автомобиля в «Лексусе» является колено трубопровода системы выпуска
Lexus RX (2020) защита
Топливный бак имеет защиту – для кроссовера это плюс
Lexus RX (2020) моторный отсек
Странно, что индекс «300» присвоен автомобилю с двухлитровым 238-сильным турбомотором, а не с 300-сильным 3,5-литровым «атмосферником»
Lexus RX (2020) моторный отсек
Меньше цилиндров – проще обслуживание. До индивидуальных катушек зажигания и расположенных под ними свечей добраться нетрудно
Lexus RX (2020) моторный отсек
Крышка бачка омывателя приютилась в правом переднем углу подкапотного пространства. Опыт показал, что в темноте ее найти непросто
Lexus RX (2020) вид спереди
Под полным «газом» и при включённой системе стабилизации Lexus RX 300 на снегу описывает круги диаметром около 8-10 м. При отключённом «стабе» он распускается гораздо сильнее
Lexus RX (2020) вид сзади

Да, пожалуй, это главное определяющее качество «гражданских» «Лексусов», в том числе, кроссовера RX — комфорт. Автомобиль радует им не только на ходу. Оказавшись внутри и представив себя владельцем премиальной модели, чувствуешь, что ты не ошибся с выбором и поступил правильно. Потому что искать изъяны и минусы здесь просто неуместно, и лучше «Лексуса» может быть… что? Только еще лучший «Лексус»

Трёхсотый пассажирский

Почему не скорый? Потому что скорый — это 350-й, у него мощность 300 д. с. А у трехсотого - «всего» 238 л. с., и в разгоне до сотни он проигрывает, как минимум, секунду. В то же время максималка у двух версий одинакова — 200 км/ч. Интересно, что и крутящий момент двух моторов очень близок: соответственно, 350и 370 Нм. Только у «старшего» мотора момент реализуется на «полке», возвышающейся далеко за отметкой в 4000 об/мин, а у «младшего» та самая «полка» здесь и заканчивается. А начинается она аж с 1650 об/мин, то есть, почти с холостых оборотов.

На деле, это некоторое лукавство. Спокойно катиться можно и при более низких частотах вращения коленчатого вала. Но если потребуется резкое ускорение, придется подождать раскрутки хотя бы до 3000 об/мин. К тому же в режимах ЕСО, Normal и Custom может ощущаться «турбопауза». В спортивных режимах она ощутимо меньше, но, согласитесь, зимой, когда и очищенные от снега дороги отчаянно скользкие, эти настройки вы часто использовать не будете.

По динамике RX 300 F Sport проигрывает и седану ES, при том, что мощность 3,5-литрового мотора — 249 л. с. - не сильно отличается от 238-ми у турбированного двухлитрового «сока. Но причины «уступки» очевидны. Несмотря на ОЧЕНЬ «пологое» ветровое стекло, кроссовер не способен предложить такой же аэродинамики, какую имеет седан. К тому же у него дорожный просвет 200 мм. Ну и ради комфорта жёсткостью подвески, конечно, пожертвовали.

Итог заочного соревнования — проигрыш, как минимум, секунды в разгоне до сотни. 3,5-литровый седан ES F Sport делает это за 7,9 с, кроссовер же RX 300 с трудом укладывается в девятку. Так что символика F Sport здесь — в основном, именно символика. Только, во-первых, даже на такую динамику жаловаться грех. А во-вторых, это не отменяет премиальности модели, ощущения ее дороговизны, скажем так.

Рестайлинговый вариант четвертого поколения не сильно изменился в сравнении с дорестайлингом. Практически так же выглядит веретенообразная решетка радиатора. Аналогинча крыша, «парящая» в задней части над фигурными боковыми окнами. В остальном — хорошо узнаваемый силуэт. Правда, на мой взгляд, проигрывающий предыдущей версии. Мне нравился «третий» кузов, более сдержанный, но более складный. Я бы сказал, он выглядел более по-мужски или, если уж на то пошло, более унисексуально. Новый RX – подчеркнуто женственный. Его внешний облик с окнами сложной фломы в задних стойках кузова и «паряшей» крышей навевает больше ассоциаций с платьями от известных кутюрье, нежели со строгими деловыми «тройками», военной униформой или спортивными костюмами. Впрочем, силуэт у кроссовера все равно стремительный, летящий, легкий. Взглянешь со стороны — увидишь слегка увеличенный легковой универсал, а не уменьшенный внедорожник.

Загадочно, но, не зная о том наверняка, я почему-то был заранее уверен, что еду в пресс-парк именно за красным «Лексусом». Почему так? Думаю, ответа на этот вопрос нет. В фирменном «брусничном» колере RX великолепен, украсит и мужчину-владельца. Но вот от красного салона я бы, честно говоря, отказался. Пожалуй, он слишком уж «горячий». Впрочем, это недалеко от истины. В морозы японский премиальный кроссовер продемонстрировал искренне теплый прием водителю. Даже при заданной температуре +21 градус в салоне можно было запариться. Другие модели начинают так греть со значений +24 или +24.

Автоматически активируемый в холода подогрев сидений — премиальная опция, постепенно, правда, проникающая и в масс-сегмент. То же и вентиляция кресел. А вот ионизация воздуха, предлагаемая здешним климат-контролем, — особенность. Удобно также, что «физические» кнопки настройки вентиляции и отопления салона выведены не на узкую «цифровую» полоску, их также во всех подробностях можно лицезреть на 12-дюймовом центральном дисплее мультимедиа, возвышающемся над торпедо.

У большинства версий кроссовера RX комбинация приборов стандартная — две шкалы с экраном бортового компьютера между ними. У комплектации F Sport панель цифровая, с единственным циферблатом, который меняет цвет в зависимости от выборанного режима. Слева — таблица технических данных. Часть параметров выводится на HUD — дисплей на ветровом стекле.

Этот экран легко делится на две части, предлагая водителю выбор информации, выводимой на каждую из них. Можно и занять всю его площадь одной функцией, например, картой системы навигации или диаграммой расхода топлива за длительный период. Экран сенсорный, но управление можно вести и с традиционного «лексусовского» тачпада. Это устройство вызывало немало сомнений в своей функциональности и даже критики.

Вспоминаю — несколько лет назад, впервые столкнувшись с ним, я тоже помучился с попаданием в нужные точки/позиции экрана. Сейчас ситуация изменилась, реакции панели на движения пальцев стали куда более точными, и проблем больше практически не возникает. Мне кажется, инженеры просто понизили излишнюю в прошлом чувствительность тачпада, и сразу стало намного лучше.

Автомат не против ручного выбора

Правая рука водителя для пользования тачпадом располагается идеально. Туннель пола высокий, под запястьем оказывается мягкая кожаная подушечка. Судя по всему, эргономику этого места выверяли долго и тщательно. При этом, несмотря на модерновость электронного устройства, в RX сохранен рычаг трансмиссии. Его не заменили ни на подобие тумблера, как в Audi, ни на шайбу-кругляш, как в «Ягуарах». Пусть это и выглядит немного традиционно — да, если хотите, ретроградно — зато дарит больше ощущения, что именно вы управляете автомобилем, а не какие-то там микросхемы. С помощью этого рычага можно и передачи менять в ручном режиме. Впрочем, для желающих почувствовать себя гонщиком здесь есть подрулевые лепестки.

У RX 300 автомат «всего лишь» шестидиапазонный. 3,5-ллитровые автомобили предлагают уже восемь передач. Для тех, кто «в танке», поясним: количество передач влияет не на динамику, а на расход топлива, вот для чего их так много. Просто у двигателя появляется больше возможностей работать в оптимальном режиме. Кстати, «тойотовский» индикатор экологичного и экономичного вождения есть и у «Лексуса». В номинале устройство просто оценивает обороты двигателя и все режимы его работы при более чем 2000 об/мин объявляет неэкологичными. На самом же деле, приловчившись, можно обманывать этот индикатор и при разгонах. Однако чудес экономичности от достаточно большого и тяжелого кроссовера даже на трассе не ждите. Девять литров на сотню — пожалуй, это лучшее, на что можно рассчитывать зимой. В городе придется расставаться с 12-ю, а то и с 14-ю литрами на каждые 100 км — немало.

У полноприводного кроссовера Lexus RX, помимо выбора режима движения есть также функция блокировки межосевой муфты. И хотя эта блокировка действует лишь до скорости 40 км/ч, может быть, чуть большей, я считаю ее полезной для трудных и очень трудных дорог. А то и для легкого бездорожья, ведь клиренс у модели составляет немалые 200 мм, а топливный бак имеет защиту

Усиливает слитность водителя с автомобилем и профиль передних кресел. Устроившись за рулем, вы чувствуете, как лопатки входят в контакт со спинкой. Чем больше таких точек соприкосновения, тем лучше. Приятно и удобно также то, что кресло водителя оснащено механизмом наклона передней, либо задней части подушки.

Слева от руля обнаруживается несколько очень полезных кнопок, которые за ободом руля не видны. В некоторых моделях от этого минуса научились избавляться, просто не размещая кнопок в этой зоне. Но я не считаю это большим минусом. Достаточно совсем немного «отъехать» на кресле от руля — и вот все кнопки, как на ладони. Здесь и подогрев баранки, и активация системы камер кругового обзора (картинка на экране напоминает таковую в суперсовременном Land Cruiser 300), и отключение системы стабилизации, и — важно — блокировка межосевой муфты. Да-да, такой «автоматический» RX 300 предлагает функцию, о которой при создании новых и новых кроссоверов всё чаще как бы забывают. Мол, зачем вам заморачиваться какой-то там блокировкой? Машина вполне способна всё правильно сделать за вас, отдыхайте и наслаждайтесь комфортом. Нет уж. Чем больше систем под моим личным, физическим контролем, тем лучше, надёжнее, спокойнее. Особенно в тяжелых дорожных условиях — а они этой зимой тжелее некуда. Снегопады бьют все рекорды, и уборочная техника едва справляется с этой «манной небесной».

Какие функции важнее?

На асфальте Lexus RX — воплощение комфорта. Версия F Sport не предполагает «ужесточения» подвески, хотя и чересчур мягким и валким автомобиль тоже не назовешь. Баланс ходовых качеств исключительный, а добавляет ощущения премиальности комфорт акустический. Вот в этом плане кроссовер, конечно, в числе лидеров.

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Достигается это не только тщательным подбором материалов отделки. Здесь особое ветровое стекло. Нельзя не упомянуть также мощные уплотнители дверей, которые к тому же отлично защищают от грязи пороги кузова. На нашем снимке видно, что зимняя грязь вперемешку со снегом толстым слоем налипла на пластмассу уплотнителя, а металл порога чист.

Зимняя дорога продемонстрировала следующие особенности кроссовера. Обтекаемый, стремительный кузов неплохо обтекается летящим снегом, но его плотный слой оседает на двери багажника. За пару часов движения задок красного автомобиля становится совершенно белым. Это, впрочем, естественно и, как говорится, на скорость не влияет. А вот снег, задерживающийся внутри колёс — влияет. Он налипает на ободья так прочно, что вызывает дисбаланс. Я предполагал, что он наступит, осталось лишь достичь нужной скорости. В данном случае этот рубеж — около 130 км/ч. Скажем так — не заоблачная скорость для 238-сильного «Лексуса», скорее уж естественная. Так что такое налипание снега на колёса — минус. Тем более, что вычистить этот слой снега не так уж просто, специальных инструментов для этого не придумано.

Ну да, даже зимой, даже на заснеженной дороге можно держать высокую и очень высокую скорость — благодаря полноприводной трансмиссии RX 300. Межосевая муфта способна обеспечивать «переброс» момента между осями в соотношении от 100:0 до 50:50. Добавляет способностей автомобилю возможность принудительной блокировки муфты — кнопкой слева от рулевого колеса. Пробую заблокировать — нет, отключается на скорости чуть выше 40 км/ч. Но частичная автоматическая блокировка, может быть, и не так уж ощущается, однако точно присутствует.

И все же метельной ночью на трассе лучше быть сдержаннее и не полностью полагаться на страхующую автоэлектронику. Например, начав притормаживать на заснеженной дороге в условиях плохой видимости, можно ощутить рыскание и даже скольжение — и неудивительно, потому что для срабатывания ABS надо тормозить «в пол». А тормозить, может быть, не требуется, а требуется лишь немного замедлиться. Но как?

И система стабилизации срабатывает только тогда, когда мы добавляем «газ». Если его сбросить, то устройство не угадает, чего вы от него хотите, и «промолчит», именно в то время, когда требуется его помощь. Что остается? Держать ровный «газ», а для уверенности — понизить передачу вручную, благо, автомат «Лексуса» это позволяет. Ручной режим здесь действительно ручной, то есть, послушный.

Под «газом» даже на обледенело-заснеженной дороге вполне безопасно, легко и спокойно можно поддерживать около 90 км/ч, но только используя третью передачу. Обороты двигателя находятся при этом на уровне 3000-3200 об/мин, то есть, на максимальной тяге. Система стабилизации напоминает о себе, изредка помаргивая своим значком, но делает это нечасто.

Вообще же срабатывает она своевременно и крепко притормаживает двигатель, стоит попытаться на заснеженной площадке, повернув руль до упора, дать «газ». Кроссовер, едва начав разгоняться, тут же одергивает сам себя и описывает максимально ровный круг диаметром около 8 м. Сократить этот диаметр мне не удается, строго вокруг передней оси автомобиль вращаться отказывается. Тем более — с отключенным «стабом». Тут круг вращения расширяется почти вдвое.

Примечательно, что залепленный грязью и снегом RX 300 на трассе вдруг высветил предупреждение об отключении жизненно важной функции. Речь шла о системе предупреждения столкновений. Ну, эта-то система пусть и жизненно важная, но, пожалуй, последняя, на которую должен рассчитывать водитель. На мой взгляд, гораздо важнее то, что в его распоряжении имеется — и всегда остается — ручной выбор передач, не паллиативный, как бывает в некоторых моделях, когда автомат позволяет выбрать передачу вручную всего на секунду-две-три, а затем вновь возвращается к своей привычной работе. Нет, «Лексус» не таков. Современный кроссовер, обновленный в 2019-м, оснащенный вполне современными электронными системами безопасности, сохранил столь важные и удобные функции, такие, как ручной выбор передач и принудительная блокировка межосевой муфты. В этом я тоже вижу его достоинства и плюсы. И, конечно, тестовая версия порадовала плюс к тому полным приводом. Потому что 238-сильный «трехсотый» RX бывает и переднеприводным, это минимальная комплектация за 4 430 000 рублей. Полноприводная, того же оснащения Comfort, оценивается в 4 542 000 рублей — имеет смысл доплатить.

«Трехсотый» Lexus RX может иметь передний и полный привод. Их оснащение — двухлитровая рядная «четверка» с турбонаддувом мощностью 238 л. с. и шестидиапазонный автомат. Стоимость — от 4 430 000 до 5 709 000 рублей, побывавшая на тесте Motorpage версия F-Sport оценивается в 5 562 000 рублей.Цена 3,5-литровых 300-сильных версий, имеющих 8-диапазонный автомат и только полный привод, —  от 5 321 000 до 6 254 000 рублей.

   

Технические характеристики Lexus RX 300 4х4

ГАБАРИТЫ, ММ

4890 х 1895 х 1710

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2790

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

200

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

506

СНАРЯЖЁННАЯ МАССА, КГ

2035

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1998

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С., ПРИ ОБ/МИН

238 / 4800 — 5600

МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ/МИН

350 / 1650 — 4000

ТРАНСМИССИЯ

6-ст., автоматическая

ПРИВОД

полный

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч

200

РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С

9,2

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,8

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

65

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