Да, пожалуй, это главное определяющее качество «гражданских» «Лексусов», в том числе, кроссовера RX — комфорт. Автомобиль радует им не только на ходу. Оказавшись внутри и представив себя владельцем премиальной модели, чувствуешь, что ты не ошибся с выбором и поступил правильно. Потому что искать изъяны и минусы здесь просто неуместно, и лучше «Лексуса» может быть… что? Только еще лучший «Лексус»

Трёхсотый пассажирский

Почему не скорый? Потому что скорый — это 350-й, у него мощность 300 д. с. А у трехсотого - «всего» 238 л. с., и в разгоне до сотни он проигрывает, как минимум, секунду. В то же время максималка у двух версий одинакова — 200 км/ч. Интересно, что и крутящий момент двух моторов очень близок: соответственно, 350и 370 Нм. Только у «старшего» мотора момент реализуется на «полке», возвышающейся далеко за отметкой в 4000 об/мин, а у «младшего» та самая «полка» здесь и заканчивается. А начинается она аж с 1650 об/мин, то есть, почти с холостых оборотов.

На деле, это некоторое лукавство. Спокойно катиться можно и при более низких частотах вращения коленчатого вала. Но если потребуется резкое ускорение, придется подождать раскрутки хотя бы до 3000 об/мин. К тому же в режимах ЕСО, Normal и Custom может ощущаться «турбопауза». В спортивных режимах она ощутимо меньше, но, согласитесь, зимой, когда и очищенные от снега дороги отчаянно скользкие, эти настройки вы часто использовать не будете.

По динамике RX 300 F Sport проигрывает и седану ES, при том, что мощность 3,5-литрового мотора — 249 л. с. - не сильно отличается от 238-ми у турбированного двухлитрового «сока. Но причины «уступки» очевидны. Несмотря на ОЧЕНЬ «пологое» ветровое стекло, кроссовер не способен предложить такой же аэродинамики, какую имеет седан. К тому же у него дорожный просвет 200 мм. Ну и ради комфорта жёсткостью подвески, конечно, пожертвовали.

Итог заочного соревнования — проигрыш, как минимум, секунды в разгоне до сотни. 3,5-литровый седан ES F Sport делает это за 7,9 с, кроссовер же RX 300 с трудом укладывается в девятку. Так что символика F Sport здесь — в основном, именно символика. Только, во-первых, даже на такую динамику жаловаться грех. А во-вторых, это не отменяет премиальности модели, ощущения ее дороговизны, скажем так.

Рестайлинговый вариант четвертого поколения не сильно изменился в сравнении с дорестайлингом. Практически так же выглядит веретенообразная решетка радиатора. Аналогинча крыша, «парящая» в задней части над фигурными боковыми окнами. В остальном — хорошо узнаваемый силуэт. Правда, на мой взгляд, проигрывающий предыдущей версии. Мне нравился «третий» кузов, более сдержанный, но более складный. Я бы сказал, он выглядел более по-мужски или, если уж на то пошло, более унисексуально. Новый RX – подчеркнуто женственный. Его внешний облик с окнами сложной фломы в задних стойках кузова и «паряшей» крышей навевает больше ассоциаций с платьями от известных кутюрье, нежели со строгими деловыми «тройками», военной униформой или спортивными костюмами. Впрочем, силуэт у кроссовера все равно стремительный, летящий, легкий. Взглянешь со стороны — увидишь слегка увеличенный легковой универсал, а не уменьшенный внедорожник.

Загадочно, но, не зная о том наверняка, я почему-то был заранее уверен, что еду в пресс-парк именно за красным «Лексусом». Почему так? Думаю, ответа на этот вопрос нет. В фирменном «брусничном» колере RX великолепен, украсит и мужчину-владельца. Но вот от красного салона я бы, честно говоря, отказался. Пожалуй, он слишком уж «горячий». Впрочем, это недалеко от истины. В морозы японский премиальный кроссовер продемонстрировал искренне теплый прием водителю. Даже при заданной температуре +21 градус в салоне можно было запариться. Другие модели начинают так греть со значений +24 или +24.

Автоматически активируемый в холода подогрев сидений — премиальная опция, постепенно, правда, проникающая и в масс-сегмент. То же и вентиляция кресел. А вот ионизация воздуха, предлагаемая здешним климат-контролем, — особенность. Удобно также, что «физические» кнопки настройки вентиляции и отопления салона выведены не на узкую «цифровую» полоску, их также во всех подробностях можно лицезреть на 12-дюймовом центральном дисплее мультимедиа, возвышающемся над торпедо.

У большинства версий кроссовера RX комбинация приборов стандартная — две шкалы с экраном бортового компьютера между ними. У комплектации F Sport панель цифровая, с единственным циферблатом, который меняет цвет в зависимости от выборанного режима. Слева — таблица технических данных. Часть параметров выводится на HUD — дисплей на ветровом стекле.

Этот экран легко делится на две части, предлагая водителю выбор информации, выводимой на каждую из них. Можно и занять всю его площадь одной функцией, например, картой системы навигации или диаграммой расхода топлива за длительный период. Экран сенсорный, но управление можно вести и с традиционного «лексусовского» тачпада. Это устройство вызывало немало сомнений в своей функциональности и даже критики.

Вспоминаю — несколько лет назад, впервые столкнувшись с ним, я тоже помучился с попаданием в нужные точки/позиции экрана. Сейчас ситуация изменилась, реакции панели на движения пальцев стали куда более точными, и проблем больше практически не возникает. Мне кажется, инженеры просто понизили излишнюю в прошлом чувствительность тачпада, и сразу стало намного лучше.

Автомат не против ручного выбора

Правая рука водителя для пользования тачпадом располагается идеально. Туннель пола высокий, под запястьем оказывается мягкая кожаная подушечка. Судя по всему, эргономику этого места выверяли долго и тщательно. При этом, несмотря на модерновость электронного устройства, в RX сохранен рычаг трансмиссии. Его не заменили ни на подобие тумблера, как в Audi, ни на шайбу-кругляш, как в «Ягуарах». Пусть это и выглядит немного традиционно — да, если хотите, ретроградно — зато дарит больше ощущения, что именно вы управляете автомобилем, а не какие-то там микросхемы. С помощью этого рычага можно и передачи менять в ручном режиме. Впрочем, для желающих почувствовать себя гонщиком здесь есть подрулевые лепестки.

У RX 300 автомат «всего лишь» шестидиапазонный. 3,5-ллитровые автомобили предлагают уже восемь передач. Для тех, кто «в танке», поясним: количество передач влияет не на динамику, а на расход топлива, вот для чего их так много. Просто у двигателя появляется больше возможностей работать в оптимальном режиме. Кстати, «тойотовский» индикатор экологичного и экономичного вождения есть и у «Лексуса». В номинале устройство просто оценивает обороты двигателя и все режимы его работы при более чем 2000 об/мин объявляет неэкологичными. На самом же деле, приловчившись, можно обманывать этот индикатор и при разгонах. Однако чудес экономичности от достаточно большого и тяжелого кроссовера даже на трассе не ждите. Девять литров на сотню — пожалуй, это лучшее, на что можно рассчитывать зимой. В городе придется расставаться с 12-ю, а то и с 14-ю литрами на каждые 100 км — немало.

У полноприводного кроссовера Lexus RX, помимо выбора режима движения есть также функция блокировки межосевой муфты. И хотя эта блокировка действует лишь до скорости 40 км/ч, может быть, чуть большей, я считаю ее полезной для трудных и очень трудных дорог. А то и для легкого бездорожья, ведь клиренс у модели составляет немалые 200 мм, а топливный бак имеет защиту

Усиливает слитность водителя с автомобилем и профиль передних кресел. Устроившись за рулем, вы чувствуете, как лопатки входят в контакт со спинкой. Чем больше таких точек соприкосновения, тем лучше. Приятно и удобно также то, что кресло водителя оснащено механизмом наклона передней, либо задней части подушки.

Слева от руля обнаруживается несколько очень полезных кнопок, которые за ободом руля не видны. В некоторых моделях от этого минуса научились избавляться, просто не размещая кнопок в этой зоне. Но я не считаю это большим минусом. Достаточно совсем немного «отъехать» на кресле от руля — и вот все кнопки, как на ладони. Здесь и подогрев баранки, и активация системы камер кругового обзора (картинка на экране напоминает таковую в суперсовременном Land Cruiser 300), и отключение системы стабилизации, и — важно — блокировка межосевой муфты. Да-да, такой «автоматический» RX 300 предлагает функцию, о которой при создании новых и новых кроссоверов всё чаще как бы забывают. Мол, зачем вам заморачиваться какой-то там блокировкой? Машина вполне способна всё правильно сделать за вас, отдыхайте и наслаждайтесь комфортом. Нет уж. Чем больше систем под моим личным, физическим контролем, тем лучше, надёжнее, спокойнее. Особенно в тяжелых дорожных условиях — а они этой зимой тжелее некуда. Снегопады бьют все рекорды, и уборочная техника едва справляется с этой «манной небесной».

Какие функции важнее?

На асфальте Lexus RX — воплощение комфорта. Версия F Sport не предполагает «ужесточения» подвески, хотя и чересчур мягким и валким автомобиль тоже не назовешь. Баланс ходовых качеств исключительный, а добавляет ощущения премиальности комфорт акустический. Вот в этом плане кроссовер, конечно, в числе лидеров.

Достигается это не только тщательным подбором материалов отделки. Здесь особое ветровое стекло. Нельзя не упомянуть также мощные уплотнители дверей, которые к тому же отлично защищают от грязи пороги кузова. На нашем снимке видно, что зимняя грязь вперемешку со снегом толстым слоем налипла на пластмассу уплотнителя, а металл порога чист.

Зимняя дорога продемонстрировала следующие особенности кроссовера. Обтекаемый, стремительный кузов неплохо обтекается летящим снегом, но его плотный слой оседает на двери багажника. За пару часов движения задок красного автомобиля становится совершенно белым. Это, впрочем, естественно и, как говорится, на скорость не влияет. А вот снег, задерживающийся внутри колёс — влияет. Он налипает на ободья так прочно, что вызывает дисбаланс. Я предполагал, что он наступит, осталось лишь достичь нужной скорости. В данном случае этот рубеж — около 130 км/ч. Скажем так — не заоблачная скорость для 238-сильного «Лексуса», скорее уж естественная. Так что такое налипание снега на колёса — минус. Тем более, что вычистить этот слой снега не так уж просто, специальных инструментов для этого не придумано.

Ну да, даже зимой, даже на заснеженной дороге можно держать высокую и очень высокую скорость — благодаря полноприводной трансмиссии RX 300. Межосевая муфта способна обеспечивать «переброс» момента между осями в соотношении от 100:0 до 50:50. Добавляет способностей автомобилю возможность принудительной блокировки муфты — кнопкой слева от рулевого колеса. Пробую заблокировать — нет, отключается на скорости чуть выше 40 км/ч. Но частичная автоматическая блокировка, может быть, и не так уж ощущается, однако точно присутствует.

И все же метельной ночью на трассе лучше быть сдержаннее и не полностью полагаться на страхующую автоэлектронику. Например, начав притормаживать на заснеженной дороге в условиях плохой видимости, можно ощутить рыскание и даже скольжение — и неудивительно, потому что для срабатывания ABS надо тормозить «в пол». А тормозить, может быть, не требуется, а требуется лишь немного замедлиться. Но как?

И система стабилизации срабатывает только тогда, когда мы добавляем «газ». Если его сбросить, то устройство не угадает, чего вы от него хотите, и «промолчит», именно в то время, когда требуется его помощь. Что остается? Держать ровный «газ», а для уверенности — понизить передачу вручную, благо, автомат «Лексуса» это позволяет. Ручной режим здесь действительно ручной, то есть, послушный.

Под «газом» даже на обледенело-заснеженной дороге вполне безопасно, легко и спокойно можно поддерживать около 90 км/ч, но только используя третью передачу. Обороты двигателя находятся при этом на уровне 3000-3200 об/мин, то есть, на максимальной тяге. Система стабилизации напоминает о себе, изредка помаргивая своим значком, но делает это нечасто.

Вообще же срабатывает она своевременно и крепко притормаживает двигатель, стоит попытаться на заснеженной площадке, повернув руль до упора, дать «газ». Кроссовер, едва начав разгоняться, тут же одергивает сам себя и описывает максимально ровный круг диаметром около 8 м. Сократить этот диаметр мне не удается, строго вокруг передней оси автомобиль вращаться отказывается. Тем более — с отключенным «стабом». Тут круг вращения расширяется почти вдвое.

Примечательно, что залепленный грязью и снегом RX 300 на трассе вдруг высветил предупреждение об отключении жизненно важной функции. Речь шла о системе предупреждения столкновений. Ну, эта-то система пусть и жизненно важная, но, пожалуй, последняя, на которую должен рассчитывать водитель. На мой взгляд, гораздо важнее то, что в его распоряжении имеется — и всегда остается — ручной выбор передач, не паллиативный, как бывает в некоторых моделях, когда автомат позволяет выбрать передачу вручную всего на секунду-две-три, а затем вновь возвращается к своей привычной работе. Нет, «Лексус» не таков. Современный кроссовер, обновленный в 2019-м, оснащенный вполне современными электронными системами безопасности, сохранил столь важные и удобные функции, такие, как ручной выбор передач и принудительная блокировка межосевой муфты. В этом я тоже вижу его достоинства и плюсы. И, конечно, тестовая версия порадовала плюс к тому полным приводом. Потому что 238-сильный «трехсотый» RX бывает и переднеприводным, это минимальная комплектация за 4 430 000 рублей. Полноприводная, того же оснащения Comfort, оценивается в 4 542 000 рублей — имеет смысл доплатить.

«Трехсотый» Lexus RX может иметь передний и полный привод. Их оснащение — двухлитровая рядная «четверка» с турбонаддувом мощностью 238 л. с. и шестидиапазонный автомат. Стоимость — от 4 430 000 до 5 709 000 рублей, побывавшая на тесте Motorpage версия F-Sport оценивается в 5 562 000 рублей.Цена 3,5-литровых 300-сильных версий, имеющих 8-диапазонный автомат и только полный привод, — от 5 321 000 до 6 254 000 рублей.

Технические характеристики Lexus RX 300 4х4 ГАБАРИТЫ, ММ 4890 х 1895 х 1710 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2790 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 506 СНАРЯЖЁННАЯ МАССА, КГ 2035 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С., ПРИ ОБ/МИН 238 / 4800 — 5600 МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ/МИН 350 / 1650 — 4000 ТРАНСМИССИЯ 6-ст., автоматическая ПРИВОД полный МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 9,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,8 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 65