Наша тест-пилотесса нашла общий язык с гибридным исполнением японского компактного премиум-кроссовера. По ее мнению, такой автомобиль вызовет глубокое уважение со стороны мужчин и черную зависть женщин

За долгие годы работы в автожурналистике мне впервые встретился тестовый автомобиль, у которого в базовое оснащение входит обшитое кожей… макияжное зеркальце. Как говорится, комментарии излишни. Сколько бы ни говорили поклонники Lexus о том, что NX – модель в стиле унисекс, сам автопроизводитель расставил четкие гендерные акценты.

Наша же тест-пилотесса хотя и не считает NX исключительно женской машиной, обнаружила в нем целый набор качеств, от которых представительницы слабого пола останутся в восторге. Цветовая гамма, атмосферная подсветка, подбор отделочных материалов, эргономика, электронные помощники и даже настройки шасси и силовой линейки – все это, по мнению Евы Моторной, призвано привлечь дам со вкусом и достатком.

Гламур и экзотика

Дизайн Lexus NX никак не назвать проходным. На мой взгляд, это просто-таки квинтэссенция восточной художественной культуры. Для нашего эксперта в юбке важнее всего, что внешность «японца» вызывает пиетет, а подчас и более сильные эмоции. «Девочки будут завидовать, что я сажусь в машину с такой небанальной, искрящейся, глубокой окраской, а агрессивные изгибы кузова – своего рода защита от неуважительного отношения на дороге», – считает Ева.

Салон нашего героя – это синтез эргономики по фэншуй и по-настоящему шикарной отделки. «Женщине не может не понравиться, что NX благороден, услужлив и высокотехнологичен. Ты еще не подошла к машине, а кроссовер уже подсветил ручки дверей. Открыла дверь, и электроника сдвинула водительское кресло далеко назад. Дотронулась до кнопки багажника, и створка плавно, точно волна, побежала вверх. Еще мне нравится, что, когда я стою в пробке, бензиновый двигатель отключается, и я буквально наслаждаюсь тишиной или музыкой премиальной системы Mark Levinson», – замечает Моторная. Я же при доскональном знакомстве с салоном выявил лишь один эргономический недостаток – кнопки памяти положения сидений на водительской двери не подсвечиваются.

Под опекой

«Не менее приятно осознавать, что ты находишься под защитой «умных» электронных систем, – продолжает перечислять таланты NX моя напарница по тесту. – Особенно нравится, что значки скоростных ограничений на лобовом стекле загораются красным, если я превышаю, в городской толчее на центральный дисплей выводится картинка по флангам и перед передним бампером, а система контроля рядности предупреждает звуком и вибрацией на руле, когда я непроизвольно выезжаю за пределы полосы».

Добавлю, что комплекс систем активной безопасности NX включает также функцию предотвращения столкновений, системы распознавания дорожных знаков, помощи при выезде с парковки задним ходом, контроля мертвых зон, адаптивный круиз-контроль и адаптивную оптику. С таким «джентльменским набором» леди действительно находятся в NX под серьезной защитой.

В то же время японский кроссовер отлично приспособлен к эксплуатации в городе и за его пределами. «Поскольку тут широкие дверные проемы, в салон легко попасть. Пластиковый обвес защищает кузов, а полный привод на основе электронно-управляемой муфты облегчает движение по скользкой дороге. Наконец, здесь очень комфортные передние кресла, в которых не устаешь в дороге, а уютный задний диван с подлокотником имеет электрорегулировку положения спинок и функцию подогрева», – отмечает наиболее важные моменты Ева.

Быстро и тихо

Когда заходит речь о ездовых качествах, Моторная делает комплимент джиперской посадке («даже девушка невысокого роста смотрит свысока») и плавному, но бодрому разгону. «В гибридный NX можно запросто влюбиться за одно только умение плавно и тихо передвигаться в пробках (в «электрическом» режиме). Однако меня впечатлили и его динамические возможности. Машина весит 1860 кг, бензиновый и электрический моторы выдают совместно 197 л.с. и ускоряют гибрид до 100 км/ч за 9,2 с – для меня, как, думаю, и для большинства женщин, такой динамики более чем достаточно. Тем более что я всегда могу подзадорить «японца», провернув шайбу на центральном тоннеле в положение Sport», – признается Ева.

Ей импонирует, что в этой машине не чувствуется скорость, вариатор работает без типичной для таких коробок «задумчивости», а подвеска настроена с прицелом на комфорт. «На шоссе этот кроссовер великолепно держит дорогу, шумоизоляция настолько хороша, что чувствуешь себя отрешенной от дорожной суеты. Настройки руля, на мой взгляд, не слишком спортивные, но для меня важнее, что баранка достаточно легкая, ее нетрудно крутить на парковке, а в поворотах я полностью контролирую машину. Отлично также, что подвеска легко справляется с «лежачими полицейскими» и ямами, церемониться с ними, притормаживая почти до полной остановки, не приходится», – резюмирует тест-пилотесса.

Что касается цены, то японская компания предоставляет покупателям широкий выбор. Гибридное исполнение NX 300h – самое дорогое в семействе (цены начинаются с 3 022 000 рублей), чуть дешевле самый мощный 238-сильный полнопривод­ный вариант NX 300, а наиболее доступная версия – это переднеприводный NX 200 с начальной 150-сильной «четверкой» за 2 360 000 руб­лей. Догадались, за что проголосовала Ева? Конечно же, за самый тихий, экономичный и щед­ро оснащенный гибридный вариант.