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Lexus NX 2018 NX 300 АТ6 вид спередиLexus NX 2018 NX 300 АТ6 вид сбоку
Lexus NX 2018 NX 300 АТ6 салон
Салон кроссовера комплектации F Sport отличают яркие элементы декора
Lexus NX 2018 NX 300 АТ6 приборная панельLexus NX 2018 NX 300 АТ6 центральная консольLexus NX 2018 NX 300 АТ6 6АКПП
Lexus NX 2018 NX 300 АТ6 салон
К управлению фирменным тачпадом нужно привыкать
Lexus NX 2018 NX 300 АТ6 кнопки
Группа полезных кнопок слева от руля разместилась в слепой зоне
Lexus NX 2018 NX 300 АТ6 задний диван
У дивана откидывается центральный подлокотник, спинка настраивается по наклону
Lexus NX 2018 NX 300 АТ6 шильдик
К управлению фирменным тачпадом нужно привыкать
Lexus NX 2018 NX 300 АТ6 багажное отделение
Багажник имеет широкий проем и грамотную форму, а вот погрузочная высота великовата
Lexus NX 2018 NX 300 АТ6 вид сзади
Адаптивные амортизаторы Adaptive Variable Suspension, знакомые по купе LC 500, позволяют мгновенно менять настройки подвески

Почему японский SUV в драйверской комплектации вызвал у нас ассоциации с Обамой и чем он готов отпугивать людей с отмычками

Фотограф уже устал сигнализировать мне жестами, как именно я должен повернуть руль, чтобы выставить машину под углом, идеальным для съемки. Вижу, что он кричит, но, как ни стараюсь, не могу разобрать ни слова. Приходится открывать окно, дабы впустить в салон звуковой поток. Так что еще до основной части тест-драйва мне стало ясно, что шумоизоляция «японца» измеряется по шкале, принятой в премиум и люксовом сегментах. А значит, то, что 3 859 000 рублей, в которые оценен автомобиль комплектации F Sport Luxury, в общем-то, не перебор.

Удиви аборигенов

Впрочем, при ближайшем рассмот­рении NX бьет по рецепторам не «шумкой», а внешностью гламурного космолета. Чего только стоит кузов, будто скрученный из металла в технике оригами, да еще оранжевый окрас с эффектом блесток! Словом, когда я припарковал этот «межгалактический апельсин» у магазина в загородной глуши, местные попросту зависли, точно перегруженный заданиями компьютер. На их лицах четко читалась смесь шока и недоумения. Дескать, такие здесь не ездят!

Оно и понятно: агрессивные кузовные заострения и «пасть» радиаторной решетки внушают пиетет. А многочисленные нюансы между тем сигнализируют, что перед вами... авторская работа. К примеру, на кузов нанесено несколько слоев лака после ручной шлифовки (отсюда тот самый эффект мерцания и дополнительная защита от царапин). Оптика, разумеется, полностью светодиодная, хотя и не матричная даже в «топе». Двери закрываются с благородным «чпоком» благодаря особым уплотнителям с перфорацией, а у пятой створки не просто сервопривод, а еще и датчик открытия взмахом ноги и регулировка высоты подъема.

А еще в NX полно тайничков и компоновочных хитростей, что явно продиктовано заточенным на практицизм менталитетом японцев. Так, внешние дверные ручки снабжены потайным механизмом замка: личинка спрятана под корпусом подсвечиваемой ручки. Тем самым заодно реализуется защита от воды, грязи и... разного рода отмычек. Или возьмем багажное отделение на 500 л. Оно обшито приятным ворсом, в левую стенку выведена розетка на 12 В, есть пара крючков для сумок, а в подполе «докатку» разместили нестандартно – под углом, причем наклон выровнен «кепкой»-органайзером, чтобы не потерять ни сантиметра полезного пространства.

Квест для непосвященных

Устраиваешься в удобнейшем водительском кресле, и возникает психотерапевтический эффект. Посадка высокая, дающая ощущение контроля над ситуацией. Баранка пухлая, с перфорированной кожаной обшивкой и электрорегулировками по высоте и вылету. Но что особенно приятно – все поверхности, с которыми соприкасаешься, не просто мягкие, а будто подогнанные под тебя. Скажем, на центральном тоннеле организован валик под запястье, а кнопки на консоли струятся водопадом точно в руку.

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В глубоком центральном подлокотнике обнаруживаю беспроводную зарядку для смартфонов. Неплохо спряталась! Широкоформатный же центральный дисплей на 10,3 дюйма, напротив, расположился строго в поле зрения водителя. Его хочется пожурить за простецкую графику и похвалить за внятные ракурсы системы видеообзора. «Приборка» аналоговая, с консервативной убедительностью и четкой графикой. Досада же одна – тачпад на центральном тоннеле. После рестайлинга от стал крупнее и послушнее, но выбирать пункты меню мультимедиа с такой площадки – все равно что пытаться пристукнуть муху на окне: попасть можно, но, скорее всего, улетит.

Сзади подкупает прежде всего простор. Поскольку наклон спинок дивана регулируется, а выступа трансмиссионного тоннеля почти нет, здесь вольготно усядутся даже высокие пассажиры. В пунктах «откидной подлокотник», «подогрев», «дефлекторы вентиляции» ставим плюсы, но вот ни USB, ни розетки на 12 В на втором ряду нет. Да и вообще, на борту имеется всего лишь два USB-слота, причем оба опять-таки затаились в боксе подлокотника. Ох уж эти японские конспираторы!

Полоса разгона
Адаптивное шасси выдает удачный баланс управляемости и плавности хода. Электронный блок системы полного привода постоянно взаимодействует с комплексом ESP, а при активации режима Sport к задним колесам превентивно подается 10% крутящего момента, что улучшает как проходимость, так и управляемость.

Тот, да не тот

Любители теорий заговора не устают нудить о том, что, мол, в теле премиального NX спрятали архитектуру массового RAV4 от Toyota. Последний и правда послужил техническим донором, однако масштаб доработок оказался столь серьезным, что два SUV на поверку – такие же родственники, как Брэд Питт и Барак Обама: недавние исследования нашли на генеалогических древах этих персонажей общего предка, но где-то далеко (или глубоко?).

Как бы то ни было, в актив Lexus записываем прежде всего более легкий и жесткий кузов, более производительные «старшие» моторы, но главное – опциональное адаптивное шасси. Благодаря последнему вы вольны лепить из «японца» все, что заблагорассудится. Хотите добавить четкости реакций – поверните шайбу выбора режимов движения к метке Sport. Кстати, признаюсь, львиную долю теста я ездил именно в таком режиме. И меня не особо смущало, что подвеска уже не столь деликатно отрабатывает ямы и дорожные стыки. Любителям же пущего комфорта адресованы алгоритмы Comfort и Eco. С ними машина лучше отфильтровывает дорожные изъяны, да и на «пересеченке» такие настройки предпочтительнее.

Бензиновый 2-литровый турбомотор с 238 «лошадками» не назовешь «злым» (в том смысле, что при резком нажатии на «газ» вас не вдавит в кресло, как в каком-нибудь спорткаре). Но свои 7,1 с до «сотни» в спортрежиме NX подтверждает, а 6-диапазонный «автомат» готов поддержать любой темп езды. Жаль только, что расход бензина при активном «педалировании» получается на пару-тройку литров больше заявленных – порядка 12л/100 км в черте города.

Справиться с раскисшими от дождей проселками уверенно помогают подключае­мый полный привод и 190 миллиметровый дорожный просвет. Ну и, разумеется, о безопасности пекутся вышколенные электронные телохранители. Жаль только, что тестовому автомобилю выделили лишь системы контроля слепых зон и помощи при движении задним ходом. А вот адаптивные свет и «круиз», системы контроля рядности, распознавания дорожных знаков и предупреждения столкновений можно заполучить только для топового исполнения Exclusive 2 Safety или «старшей» гибридной комплектации с 197-сильной силовой установкой. Как видно, маркетологи решили, что гламурному космолету в комплектации F Sport Luxury лишняя цифровая опека как бы ни к чему. На мой же скромный взгляд, странно, что в машине почти за 4 млн такие вещи не предлагаются даже как опции.

   

Технические характеристики Lexus NX 300 АТ6

Габариты, мм

4630х1870х1645

Колесная база, мм

2660

Дорожный просвет, мм

190

Объем багажника, л

500

Снаряженная масса, кг

1810

Диаметр разворота, м

11,4

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

1998

Макс. мощность, л.с./об/мин

238/4800–5600

Макс. момент, Нм/об/мин

350/1650–4000

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 6-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

200

Время разгона 0–100 км/ч, с

7,1

Расход топлива (средний), л/100 км

8,8

Объем бака, л

60

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