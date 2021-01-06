Почему японский SUV в драйверской комплектации вызвал у нас ассоциации с Обамой и чем он готов отпугивать людей с отмычками

Фотограф уже устал сигнализировать мне жестами, как именно я должен повернуть руль, чтобы выставить машину под углом, идеальным для съемки. Вижу, что он кричит, но, как ни стараюсь, не могу разобрать ни слова. Приходится открывать окно, дабы впустить в салон звуковой поток. Так что еще до основной части тест-драйва мне стало ясно, что шумоизоляция «японца» измеряется по шкале, принятой в премиум и люксовом сегментах. А значит, то, что 3 859 000 рублей, в которые оценен автомобиль комплектации F Sport Luxury, в общем-то, не перебор.

Удиви аборигенов

Впрочем, при ближайшем рассмот­рении NX бьет по рецепторам не «шумкой», а внешностью гламурного космолета. Чего только стоит кузов, будто скрученный из металла в технике оригами, да еще оранжевый окрас с эффектом блесток! Словом, когда я припарковал этот «межгалактический апельсин» у магазина в загородной глуши, местные попросту зависли, точно перегруженный заданиями компьютер. На их лицах четко читалась смесь шока и недоумения. Дескать, такие здесь не ездят!

Оно и понятно: агрессивные кузовные заострения и «пасть» радиаторной решетки внушают пиетет. А многочисленные нюансы между тем сигнализируют, что перед вами... авторская работа. К примеру, на кузов нанесено несколько слоев лака после ручной шлифовки (отсюда тот самый эффект мерцания и дополнительная защита от царапин). Оптика, разумеется, полностью светодиодная, хотя и не матричная даже в «топе». Двери закрываются с благородным «чпоком» благодаря особым уплотнителям с перфорацией, а у пятой створки не просто сервопривод, а еще и датчик открытия взмахом ноги и регулировка высоты подъема.

А еще в NX полно тайничков и компоновочных хитростей, что явно продиктовано заточенным на практицизм менталитетом японцев. Так, внешние дверные ручки снабжены потайным механизмом замка: личинка спрятана под корпусом подсвечиваемой ручки. Тем самым заодно реализуется защита от воды, грязи и... разного рода отмычек. Или возьмем багажное отделение на 500 л. Оно обшито приятным ворсом, в левую стенку выведена розетка на 12 В, есть пара крючков для сумок, а в подполе «докатку» разместили нестандартно – под углом, причем наклон выровнен «кепкой»-органайзером, чтобы не потерять ни сантиметра полезного пространства.

Квест для непосвященных

Устраиваешься в удобнейшем водительском кресле, и возникает психотерапевтический эффект. Посадка высокая, дающая ощущение контроля над ситуацией. Баранка пухлая, с перфорированной кожаной обшивкой и электрорегулировками по высоте и вылету. Но что особенно приятно – все поверхности, с которыми соприкасаешься, не просто мягкие, а будто подогнанные под тебя. Скажем, на центральном тоннеле организован валик под запястье, а кнопки на консоли струятся водопадом точно в руку.

В глубоком центральном подлокотнике обнаруживаю беспроводную зарядку для смартфонов. Неплохо спряталась! Широкоформатный же центральный дисплей на 10,3 дюйма, напротив, расположился строго в поле зрения водителя. Его хочется пожурить за простецкую графику и похвалить за внятные ракурсы системы видеообзора. «Приборка» аналоговая, с консервативной убедительностью и четкой графикой. Досада же одна – тачпад на центральном тоннеле. После рестайлинга от стал крупнее и послушнее, но выбирать пункты меню мультимедиа с такой площадки – все равно что пытаться пристукнуть муху на окне: попасть можно, но, скорее всего, улетит.

Сзади подкупает прежде всего простор. Поскольку наклон спинок дивана регулируется, а выступа трансмиссионного тоннеля почти нет, здесь вольготно усядутся даже высокие пассажиры. В пунктах «откидной подлокотник», «подогрев», «дефлекторы вентиляции» ставим плюсы, но вот ни USB, ни розетки на 12 В на втором ряду нет. Да и вообще, на борту имеется всего лишь два USB-слота, причем оба опять-таки затаились в боксе подлокотника. Ох уж эти японские конспираторы!

Полоса разгона

Адаптивное шасси выдает удачный баланс управляемости и плавности хода. Электронный блок системы полного привода постоянно взаимодействует с комплексом ESP, а при активации режима Sport к задним колесам превентивно подается 10% крутящего момента, что улучшает как проходимость, так и управляемость.

Тот, да не тот

Любители теорий заговора не устают нудить о том, что, мол, в теле премиального NX спрятали архитектуру массового RAV4 от Toyota. Последний и правда послужил техническим донором, однако масштаб доработок оказался столь серьезным, что два SUV на поверку – такие же родственники, как Брэд Питт и Барак Обама: недавние исследования нашли на генеалогических древах этих персонажей общего предка, но где-то далеко (или глубоко?).

Как бы то ни было, в актив Lexus записываем прежде всего более легкий и жесткий кузов, более производительные «старшие» моторы, но главное – опциональное адаптивное шасси. Благодаря последнему вы вольны лепить из «японца» все, что заблагорассудится. Хотите добавить четкости реакций – поверните шайбу выбора режимов движения к метке Sport. Кстати, признаюсь, львиную долю теста я ездил именно в таком режиме. И меня не особо смущало, что подвеска уже не столь деликатно отрабатывает ямы и дорожные стыки. Любителям же пущего комфорта адресованы алгоритмы Comfort и Eco. С ними машина лучше отфильтровывает дорожные изъяны, да и на «пересеченке» такие настройки предпочтительнее.

Бензиновый 2-литровый турбомотор с 238 «лошадками» не назовешь «злым» (в том смысле, что при резком нажатии на «газ» вас не вдавит в кресло, как в каком-нибудь спорткаре). Но свои 7,1 с до «сотни» в спортрежиме NX подтверждает, а 6-диапазонный «автомат» готов поддержать любой темп езды. Жаль только, что расход бензина при активном «педалировании» получается на пару-тройку литров больше заявленных – порядка 12л/100 км в черте города.

Справиться с раскисшими от дождей проселками уверенно помогают подключае­мый полный привод и 190 миллиметровый дорожный просвет. Ну и, разумеется, о безопасности пекутся вышколенные электронные телохранители. Жаль только, что тестовому автомобилю выделили лишь системы контроля слепых зон и помощи при движении задним ходом. А вот адаптивные свет и «круиз», системы контроля рядности, распознавания дорожных знаков и предупреждения столкновений можно заполучить только для топового исполнения Exclusive 2 Safety или «старшей» гибридной комплектации с 197-сильной силовой установкой. Как видно, маркетологи решили, что гламурному космолету в комплектации F Sport Luxury лишняя цифровая опека как бы ни к чему. На мой же скромный взгляд, странно, что в машине почти за 4 млн такие вещи не предлагаются даже как опции.

Технические характеристики Lexus NX 300 АТ6 Габариты, мм 4630х1870х1645 Колесная база, мм 2660 Дорожный просвет, мм 190 Объем багажника, л 500 Снаряженная масса, кг 1810 Диаметр разворота, м 11,4 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 238/4800–5600 Макс. момент, Нм/об/мин 350/1650–4000 Привод полный Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 200 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,1 Расход топлива (средний), л/100 км 8,8 Объем бака, л 60