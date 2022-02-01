Для первого теста нового поколения модели выбрали Ростовскую область – как теплую. Однако она встретила нас небывалыми метелями, снежными заносами и гололедом. Ну что ж – отличная возможность проверить SUV в экстремальных условиях!
Японские компании нечасто радуют новыми моделями. Lexus NX первого поколения, к примеру, прожил на конвейере 7 лет. Но покупателям он так нравился, что разошелся по миру более чем миллионным тиражом! А новый NX, как нам обещают, и вовсе станет родоначальником новой эры Lexus во всем мире. Ни много, ни мало! И это действительно совершенно новая модель, построенная на новой модульной архитектуре кузова TNGA, вооруженная новыми моторами, с новым же салоном, с новой мультимедиа и навигацией, рядом нестандартных решений…
Перед дизайнерами второй генерации стояла трудная задача: сохранить преемственность дизайна (и лояльность клиентов), но предложить и что-то новое. Надо сказать, получилось: несмотря на то, что 95% деталей у NX второго поколения – новые (это касается и кузовных панелей), принадлежность к марке стопроцентная. Ни у кого не возникнет сомнений, что это – Lexus. Хотя и сразу видно, что форма светодиодных фар иная, менее угловатой сделали решетку радиатора… Еще больше отличий сзади: фонари соединены красной полосой, а вместо логотипа красуются – по нынешней моде – крупные буквы L E X U S.
Внутри же перемены просто огромные. Дизайнерская концепция салона по-японски называется Tazuna , то есть «уздечка» (японцы вообще большие мастера художественных образов). Так вот, идея Tazuna – сделать управление всеми функциями автомобиля интуитивно-понятным и приятным. Для этого – удобнейшая посадка в любом из кресел, хорошо продуманная эргономика, цифровая приборная панель и, конечно же, новая мультимедиа и навигация Lexus Link Pro с 14-дюймовым дисплеем (в базе – 10 дюймов). Качество всех материалов высочайшее.
Есть и оригинальные решения. Например, руль. Мало того, что очень удобный для хвата, так еще и клавиши на нем необычные. Стоит прикоснуться – и в проекции на лобовом стекле высвечивается пиктограмма этой кнопки: можно пользоваться, не отрывая взгляда от дороги. «Крутилки» климат-контроля остались на привычном месте, а не переместились вглубь операционной системы. Но главная доминанта передней панели – огромный монитор по центру. Новая «операционка», как уверяют, работает в 3,6 раза быстрее прежней. Я, разумеется, не замерял, но претензий к быстродействию не было. Интересная графика, логичное меню, поддержка Android Auto и Apple CarPlay – все есть. Неплохо работает и встроенная навигация: по сложному маршруту мы ехали, ориентируясь только по ней.
А вот еще «фишка»: выйти из машины с первого раза я... не смог. Вернее, не сразу. В NX теперь электрозамки, и место привычной ручки заняла кнопка. На нее надо чуть нажать, а потом слегка толкнуть дверь локтем – она легко распахивается. Сначала это с непривычки раздражает, но потом понимаешь, как удобно. Главное, сразу объяснить принцип работы пассажирам, чтобы они не бились, словно птицы в клетке… А еще, если датчики системы контроля мертвых зон почувствуют движущуюся помеху, то замок заблокируется и дверь не откроется. Все для вашей безопасности!
Прибавка в колесной базе (+ 30 мм) позволила дать чуть больше места задним пассажирам. Тут есть подогрев сидений, дефлекторы системы вентиляции, две USB-розетки (Type-C) и гнездо на 12В. Объем багажника вполне приличный – 545 л, а если сложить спинку дивана, выйдет еще на кубометр больше. Под фальшполом у недорогих версий с 18-дюймовыми колесами есть «докатка», а вот для 20-дюймовых дисков положены шины RunFlat и баллончик с герметиком. Поэтому два пробитых колеса («постарался» один из экипажей на разбитой дороге в 100 км от Ростова) стали проблемой: пришлось ждать эвакуатор…
Уточню – целина снежная. Она ждала нас на дорогах области. Такого снегопада, говорят, давно не знали здешние места: за несколько дней выпало до 40 см снега! Нет, конечно же, федеральные трассы чистили, как и улицы областного центра. А вот на местные дороги техники не хватало, так что вместо привычного дорожного тест-драйва неожиданного случилось экстремально-снежное путешествие. Которое я провел преимущественно за рулем Lexus NX 250.
Он пока носит звание базовой модификации (осенью должен появиться NX 200). Под капотом – известный 199-сильный атмосферный двигатель объемом 2,5 л, работающий в паре с 8-диапазонным автоматом и полным приводом. Говорят, такой автомобиль больше подходит для спокойной и размеренной езды. Как раз для меня. Кроссовер мягко реагирует на педаль газа, коробка передач переключается практически незаметно, а тишину (спасибо отличной звукоизоляции!) нарушает разве что шорох шин. По паспорту разгон до сотни – 9,1 с, меня такая динамика вполне устраивает: для города и даже трассы, с моей точки зрения, вполне достаточно. И настройки рулевого управления спокойные – руль не тяжелый, но и не слишком легкий. При этом он не заставляет напрягаться даже в сложных дорожных ситуациях: очень хорошая обратная связь.
Порадовала и подвеска: «японец» даже на 20-дюймовых колесах остается достаточно комфортным. А полный привод вкупе с электронными помощниками позволяет чувствовать себя уверенно даже на снежной целине (если, конечно, под снегом прячется асфальтовая дорога – в чисто поле я бы выезжать на любом кроссовере не стал). Но если бы я выбирал машину для себя, то предпочел бы 18-дюймовые колеса, чтобы иметь больше комфорта.
Любопытно, что в России NX никогда лидером продаж не был – на первом месте у нас традиционно более крупный и более дорогой RX. Зато NX – самый доступный из кроссоверов марки, можно сказать, «входной билет» в премиум-класс. Это подтверждает и статистика: для 70% покупателей он оказался первым Lexus в жизни. И лишь три года назад полноприводный кроссовер с 2-литровым двигателем и вариатором стоил от 2,5 млн рублем.
Но с тех пор многое изменилось, и все модели бренда за прошлый год подорожали на 20-30%. А когда речь идет о новой, можно сказать инновационной машине, то становится понятно: будет дорого! Теперь за NX 250 просят от 4 106 000 до 5 153 000 рублей. При этом в базовую комплектацию Comfort уже включен комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+ с адаптивным круиз-контролем, распознаванием дорожных знаков, контролем усталости водителя и предупреждением о фронтальном столкновении с автоматическим торможением, мониторингом слепых зон в комбинации с электронными замками дверей. А также кожаный салон, камера заднего вида с омывателем, двухзонный «климат», электропривод двери багажника, обогрев лобового стекла, руля и передних сидений. Богато!
В целом же новый Lexus NX получился очень интересным! Суперсовременный и высокотехнологичный, хорошо сбалансированный, с приятным дизайном и классным салоном, богатым оснащением… Правда, цена назначена немаленькая и есть пока проблемы с поставками автомобилей из Японии. Но, тот, кто все же решится на его покупку, об этом не пожалеет.
|
Технические характеристики Lexus NX 250
|
Габариты, мм
|
4660х1865х1640
|
Колесная база, мм
|
2690
|
Объем багажника, л
|
545/1545
|
Снаряженная масса, кг
|
1755
|
Тип двигателя
|
бензиновый L4
|
Рабочий объем, см³
|
2487
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
199/6600
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
243/4000-5000
|
Привод
|
полный
|
Трансмиссия
|
автоматическая 8-диапазонная
|
Макс. скорость, км/ч
|
200
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
9,1
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
7,1
|
Объем бака, л
|
55
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках