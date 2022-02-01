Для первого теста нового поколения модели выбрали Ростовскую область – как теплую. Однако она встретила нас небывалыми метелями, снежными заносами и гололедом. Ну что ж – отличная возможность проверить SUV в экстремальных условиях!

Японские компании нечасто радуют новыми моделями. Lexus NX первого поколения, к примеру, прожил на конвейере 7 лет. Но покупателям он так нравился, что разошелся по миру более чем миллионным тиражом! А новый NX, как нам обещают, и вовсе станет родоначальником новой эры Lexus во всем мире. Ни много, ни мало! И это действительно совершенно новая модель, построенная на новой модульной архитектуре кузова TNGA, вооруженная новыми моторами, с новым же салоном, с новой мультимедиа и навигацией, рядом нестандартных решений…

Под электрическим замком

Перед дизайнерами второй генерации стояла трудная задача: сохранить преемственность дизайна (и лояльность клиентов), но предложить и что-то новое. Надо сказать, получилось: несмотря на то, что 95% деталей у NX второго поколения – новые (это касается и кузовных панелей), принадлежность к марке стопроцентная. Ни у кого не возникнет сомнений, что это – Lexus. Хотя и сразу видно, что форма светодиодных фар иная, менее угловатой сделали решетку радиатора… Еще больше отличий сзади: фонари соединены красной полосой, а вместо логотипа красуются – по нынешней моде – крупные буквы L E X U S.

Внутри же перемены просто огромные. Дизайнерская концепция салона по-японски называется Tazuna , то есть «уздечка» (японцы вообще большие мастера художественных образов). Так вот, идея Tazuna – сделать управление всеми функциями автомобиля интуитивно-понятным и приятным. Для этого – удобнейшая посадка в любом из кресел, хорошо продуманная эргономика, цифровая приборная панель и, конечно же, новая мультимедиа и навигация Lexus Link Pro с 14-дюймовым дисплеем (в базе – 10 дюймов). Качество всех материалов высочайшее.

Есть и оригинальные решения. Например, руль. Мало того, что очень удобный для хвата, так еще и клавиши на нем необычные. Стоит прикоснуться – и в проекции на лобовом стекле высвечивается пиктограмма этой кнопки: можно пользоваться, не отрывая взгляда от дороги. «Крутилки» климат-контроля остались на привычном месте, а не переместились вглубь операционной системы. Но главная доминанта передней панели – огромный монитор по центру. Новая «операционка», как уверяют, работает в 3,6 раза быстрее прежней. Я, разумеется, не замерял, но претензий к быстродействию не было. Интересная графика, логичное меню, поддержка Android Auto и Apple CarPlay – все есть. Неплохо работает и встроенная навигация: по сложному маршруту мы ехали, ориентируясь только по ней.

А вот еще «фишка»: выйти из машины с первого раза я... не смог. Вернее, не сразу. В NX теперь электрозамки, и место привычной ручки заняла кнопка. На нее надо чуть нажать, а потом слегка толкнуть дверь локтем – она легко распахивается. Сначала это с непривычки раздражает, но потом понимаешь, как удобно. Главное, сразу объяснить принцип работы пассажирам, чтобы они не бились, словно птицы в клетке… А еще, если датчики системы контроля мертвых зон почувствуют движущуюся помеху, то замок заблокируется и дверь не откроется. Все для вашей безопасности!

Прибавка в колесной базе (+ 30 мм) позволила дать чуть больше места задним пассажирам. Тут есть подогрев сидений, дефлекторы системы вентиляции, две USB-розетки (Type-C) и гнездо на 12В. Объем багажника вполне приличный – 545 л, а если сложить спинку дивана, выйдет еще на кубометр больше. Под фальшполом у недорогих версий с 18-дюймовыми колесами есть «докатка», а вот для 20-дюймовых дисков положены шины RunFlat и баллончик с герметиком. Поэтому два пробитых колеса («постарался» один из экипажей на разбитой дороге в 100 км от Ростова) стали проблемой: пришлось ждать эвакуатор…

ПОЛОСА РАЗГОНА

Для тех, кто любит «погорячее», предназначен Lexus NX 350. Такие версии идут с пакетом F Sport. А это не только более агрессивный экстерьер и классные спортивные сиденья, но и новый турбомотор объемом 2,4 л (279 л.с., Для тех, кто любит «погорячее», предназначен Lexus NX 350. Такие версии идут с пакетом F Sport. А это не только более агрессивный экстерьер и классные спортивные сиденья, но и новый турбомотор объемом 2,4 л (279 л.с., 430 Н.м), а также адаптивная подвеска и постоянный полный привод с динамическим распределением крутящего момента. До сотни такой NX разгоняется уже за 7,2 с.

Не поднятая целина

Уточню – целина снежная. Она ждала нас на дорогах области. Такого снегопада, говорят, давно не знали здешние места: за несколько дней выпало до 40 см снега! Нет, конечно же, федеральные трассы чистили, как и улицы областного центра. А вот на местные дороги техники не хватало, так что вместо привычного дорожного тест-драйва неожиданного случилось экстремально-снежное путешествие. Которое я провел преимущественно за рулем Lexus NX 250.

Он пока носит звание базовой модификации (осенью должен появиться NX 200). Под капотом – известный 199-сильный атмосферный двигатель объемом 2,5 л, работающий в паре с 8-диапазонным автоматом и полным приводом. Говорят, такой автомобиль больше подходит для спокойной и размеренной езды. Как раз для меня. Кроссовер мягко реагирует на педаль газа, коробка передач переключается практически незаметно, а тишину (спасибо отличной звукоизоляции!) нарушает разве что шорох шин. По паспорту разгон до сотни – 9,1 с, меня такая динамика вполне устраивает: для города и даже трассы, с моей точки зрения, вполне достаточно. И настройки рулевого управления спокойные – руль не тяжелый, но и не слишком легкий. При этом он не заставляет напрягаться даже в сложных дорожных ситуациях: очень хорошая обратная связь.

Порадовала и подвеска: «японец» даже на 20-дюймовых колесах остается достаточно комфортным. А полный привод вкупе с электронными помощниками позволяет чувствовать себя уверенно даже на снежной целине (если, конечно, под снегом прячется асфальтовая дорога – в чисто поле я бы выезжать на любом кроссовере не стал). Но если бы я выбирал машину для себя, то предпочел бы 18-дюймовые колеса, чтобы иметь больше комфорта.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Новый NX стал первым в истории Lexus подзаряжаемым гибридом. У «старшей» версии 450h+ помимо бензинового двигателя есть два электромотора, которые доводят суммарную мощность до 306 л.с. Батарея на 18 кВт•ч, позволяет проехать чуть больше 60 км на электротяге. Но в России таких машин не будет, как и обычных гибридов 350h. Пока на нашем рынке предлагают два бензиновых мотора – 2,5 и 2,4 л; в конце года обещают и базовый 2-литровый двигатель.

Сколько вешать в... миллионах?

Любопытно, что в России NX никогда лидером продаж не был – на первом месте у нас традиционно более крупный и более дорогой RX. Зато NX – самый доступный из кроссоверов марки, можно сказать, «входной билет» в премиум-класс. Это подтверждает и статистика: для 70% покупателей он оказался первым Lexus в жизни. И лишь три года назад полноприводный кроссовер с 2-литровым двигателем и вариатором стоил от 2,5 млн рублем.

Но с тех пор многое изменилось, и все модели бренда за прошлый год подорожали на 20-30%. А когда речь идет о новой, можно сказать инновационной машине, то становится понятно: будет дорого! Теперь за NX 250 просят от 4 106 000 до 5 153 000 рублей. При этом в базовую комплектацию Comfort уже включен комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+ с адаптивным круиз-контролем, распознаванием дорожных знаков, контролем усталости водителя и предупреждением о фронтальном столкновении с автоматическим торможением, мониторингом слепых зон в комбинации с электронными замками дверей. А также кожаный салон, камера заднего вида с омывателем, двухзонный «климат», электропривод двери багажника, обогрев лобового стекла, руля и передних сидений. Богато!

В целом же новый Lexus NX получился очень интересным! Суперсовременный и высокотехнологичный, хорошо сбалансированный, с приятным дизайном и классным салоном, богатым оснащением… Правда, цена назначена немаленькая и есть пока проблемы с поставками автомобилей из Японии. Но, тот, кто все же решится на его покупку, об этом не пожалеет.

Технические характеристики Lexus NX 250 Габариты, мм 4660х1865х1640 Колесная база, мм 2690 Объем багажника, л 545/1545 Снаряженная масса, кг 1755 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 2487 Макс. мощность, л.с./об/мин 199/6600 Макс. момент, Нм/об/мин 243/4000-5000 Привод полный Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 200 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,1 Расход топлива (средний), л/100 км 7,1 Объем бака, л 55