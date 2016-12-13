Что общего между классической оперой, написанной главным музыкантом Третьего рейха, и английской группой, сыгравшей важнейшую роль в формировании готического рока? Казалось бы, помимо музыки, больше ничего. Но их совершенно неожиданно связала… обновленная Mazda 6

Рихард Штраус – человек талантливый, разносторонний и противоречивый. За 85 лет он пережил несколько революций, в том числе в родной Германии, обе мировые войны, ряд государственных режимов. Написал немало симфонических поэм и опер, вошедших в мировую классику, но при этом стал автором гимна Олимпийских игр, которые провели нацисты. Штрауса сам Геббельс назначил президентом Имперской музыкальной палаты, однако выдающийся дирижер и композитор продолжал дружить с писателем-евреем Стефаном Цвейгом, о чем знали в гестапо…

Радости жизни

Возможно, именно такая многогранность музыканта и подвигла марку Mazda сделать его оперу «Каприччио» прелюдией к… тест-драйву. Да, именно так, перед тем как испытать модернизированную Mazda 6, группа российских журналистов побывала на представлении Брюссельского оперного театра. Тем самым японский бренд словно бы дал понять: наш автомобиль непрост – пусть внешне он и не изменился, зато его «внутренний мир» теперь богат как никогда.

Действительно, после многолетних битв с головным офисом в Японии российский импортер добился целого ряда обновлений для флагманской модели марки. В частности, седан отныне предлагает более удобный и эргономичный руль, к тому же (что важно для России) с подогревом. Проекционный дисплей обрел цветную графику и более высокую степень разрешения, так что теперь указания на нем читаются намного лучше. Еще «японку» научили считывать дорожные знаки, и она честно выводит их на этот самый дисплей. Красками заиграл и TFT-дисплей в «приборке» – он тоже стал полноцветным и обзавелся современной графикой. Что же касается 7-дюймового монитора «мультимедийки», красующегося в центре передней панели, то в него закачали тот же шрифт, что и на приборной доске, благодаря чему водителю проще воспринимать информацию в движении. Из прочих «мелочей» (на практике весьма полезных и приятных) отмечу автоматически складывающиеся зеркала, светодиодную подсветку салона, отделку кресел кожей Nappa, очень качественные материалы интерьера.

Все это – следствие борьбы за тех клиентов, которые желают получить более престижную и комфортную машину, а потому смотрят в сторону премиум-сегмента. И их немало: около 40% новых Mazda 6 продаются на российском рынке в «верхних» комплектациях. Именно для таких людей компания предлагает еще более продвинутую версию Executive – как раз в нее вошли все перечисленные новшества. А значит, тем, кого так или иначе зацепил кризис, будет легче сделать выбор в пользу японского бизнес-седана.

Мы поедем, мы помчимся…

Есть у автомобиля и еще одна новация, которую по-настоящему можно оценить только в движении. Более того, лишь в том случае, если вы ездили на предыдущей версии модели. Речь о системе G-Vectoring Control (GVC). Это первый из «кирпичиков», которые впоследствии сложатся в семейство электронных ассистентов SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS. И если все «строение» окажется таким же эффективным, как испытанная мной новинка, машины Mazda в самом деле прыгнут еще на несколько ступеней вверх по лестнице драйверских характеристик.

Суть GVC состоит в том, что как только водитель начинает поворачивать баранку, электроника активирует легкое торможение мотором (за счет уменьшения подачи топлива). Передние колеса больше загружаются, возрастает их сцепление с дорогой. Соответственно, автомобиль более чутко реагирует на движения руля. И все это вне зависимости от того, с какой скоростью и где (по серпантину или шоссе) машина едет и что у нее под колесами – снег, лед, мокрый либо сухой асфальт, гравий. Мне в этом смысле повезло: во время марш-броска по маршруту Брюссель – Штутгарт – Мюнхен пришлось «полетать» по безлимитным автобанам и покрутиться в деревнях, двигаться в проливной дождь, в снег и под ярким солнцем. И всякий раз я замечал, что G Vectoring Control действительно стабилизирует машину – даже на приличной скорости в достаточно сложных виражах седан не уходит с траектории, его передок сила инерции не сносит, а заднюю часть не забрасывает. Да и водителя, как говорится, не «колбасит».

А еще маздовская «шестерка» стала тише. Это результат улучшения шумоизоляции. Конечно, на скорости свыше 170 км/ч звук 2,5-литрового 192-сильного мотора, шин и ветра становится ощутимым, но где, скажите, на российских трассах вы сможете так гонять? И этот акустический комфорт, как выяснилось, оказался кстати. Ведь после теста Mazda… вновь пригласила на концерт. На этот раз – британской группы The Cure во главе с ее бессменным лидером Робертом Смитом. В программу вошли многие хиты, написанные с 1970-х и заставлявшие сходить с ума людей по всему миру. Вот и сейчас несколько тысяч немцев из числа тех, кому «хорошо за сорок» вырядились во все черное, начесали бороды и выставили напоказ татуировки, чтобы зайтись в экстазе на ревущем стадионе (некоторых даже уносили на носилках). Было тесно, зажигательно и очень-очень громко. Тихий салон Mazda 6 мне в тот момент вспоминался как маленький филиал рая.