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22 сен 2021

Mazda BT-50 получила новый двигатель

Mazda BT-50 получила новый двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Третье поколение пикапа на днях пережило очередной плановый рестайлинг. По большому счету его можно было бы и не замечать, если бы не одно маленькое «но» - машина получила новый мотор!

Вообще в третьей генерации BT-50 стал походить на Isuzu D-MAX. Впрочем, слово «походить» использовать в данном случае нельзя, так как технически это одна и та же машина. Собственно, новый двигатель- это мотор Isuzu RZ4E-TC, знакомый по Isuzu D-Max предыдущего и нынешнего поколений. 

RZ4E-TC – это 1.9-литровый дизель с мощностью в 190 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Интересно, что такой мотор положен пикапу лишь в старшей комплектации XS. Она отличается богатым набором опций, включая  адаптивный круиз-контроль, систему «старт-стоп», медиакомплекс с камерой заднего вида и мониторинг «слепых» зон.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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