Mazda сделала новый пикап

Mazda представила среднеразмерный пикап BT-50 третьего поколения. Предыдущие BT-50 создавались на базе Ford Ranger T6, однако американцы вышли из капитала японского автопроизводителя еще пять лет назад, поэтому для нового BT-50 Мазда нашла другого партнера – Isuzu

Основой для третьего BT-50 послужил Isuzu D-Max. Это значит, что концептуально BT-50 остался классическим внедорожным пикапом — с лонжеронной рамой и зависимой рессорной задней подвеской. Мазда позаимствовала у D-MAX шасси, каркас кабины и агрегаты. Однако родство между моделями распознать не так-то просто, поскольку экстерьер и интерьер у Мазды полностью оригинальные в своем фирменном стиле. Снаружи заменены почти все видовые панели. Оптика у BT50 также полностью оригинальная. Исходный Исудзу выдают лишь конфигурация дверных проемов, общие панели крыши и стоек кабины.

Длина, ширина и высота Mazda BT-50 — 5280, 1870 и 1790 мм соответственно. Колесная база — 3125 мм. Машина будет оснащаться только 3,0-литровым турбодизелем Isuzu 4JJ3-TCX (в гамме D-MAX он ставится исключительно на топ-версии). Его мощность — 190 л.с., а крутящий момент — 450 Нм. Мотор сочетается с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и полным приводом. BT-50 будет выпускаться только с двухрядной четырехдверной пятиместной кабиной, вариант с однорядной или полуторной не предусмотрен.