За пять дней в Австралии нам удалось познакомиться со многими знаковыми местечками этой страны-материка, покормить с рук кенгуру, самим отведать деликатесов местной кухни и в полной мере оценить достоинства нового Mazda CX-9

Когда я говорю кому-то из знакомых, что недавно побывал в Австралии, то первая реакция обычно схожая: глаза расширяются, во взгляде сквозит некоторое недоверие, и наконец слышу фразу, сказанную с придыханием: «Да ну-у! И как там?» Впрочем, я и сам раньше точно так же реагировал на тех, кто посетил этот уголок земли. Но мне повезло больше – благодаря комфортабельному автомобилю с полным приводом была возможность заезжать туда, куда обычные туристы из России чаще всего не попадают.

Почему Mazda?

На вопрос, вынесенный в название главы, ответ прост, хотя и состоит из двух частей. Во-первых, потому что именно в Австралии этот бренд чувствует себя почти как дома: австралийский рынок входит в тройку самых крупных для японской марки, в чем я убедился лично: в мире не так много стран, где чуть ли не каждая третья-четвертая машина на дороге – Mazda. За какие-то полдня вы можете изучить весь модельный ряд этой компании, причем не только по сегментам – от микролитражек до пикапов, но и во всем разнообразии цветов, поскольку австралийцы любят краски яркие, сочные.

Во-вторых, в России только что начались продажи флагманской модели бренда второго поколения – Mazda CX-9, вернувшейся к нам после большого перерыва. Испытать этот автомобиль в длительном пробеге было искушением, против которого я устоять не мог. И начну именно с машины.

С первого взгляда на кроссовер становится понятно – это лидер. Более чем пятиметровый SUV выглядит солидно, элегантно, но одновременно динамично. Сбалансированные пропорции, лаконичные линии кузова, фирменная пятиугольная решетка радиатора, словно растянутая фарами, современный силуэт – маздовские дизайнеры всегда славились хорошим вкусом, и в этот раз доверие тоже оправдали.

Хорош и интерьер. Выверенная эргономика, приятные на вид и на ощупь материалы, правильно подобранная цветовая гамма, по-японски качественная сборка – все это замечаешь сразу, едва открыв дверь машины. Позднее оцениваешь и другие плюсы: три ряда кресел, последний из которых легко складывается, увеличивая багажник почти вчетверо (с 230 до 810 л), возможность наклона кресел второго ряда на добрых 33 градуса, из-за чего шестой и седьмой седоки без проблем проникают на свои места, простор салона по ширине и высоте, множество удобных боксов, полочек, карманов, подстаканников. А уже в пути наверняка станете благодарить создателей нового CX-9 и за эффективный «климат», и за удобную «мультимедийку», и за специальный уретан, которым заполнены подушки и спинки задних и передних кресел: он отфильтровывает неприятные вибрации, за счет чего в этом автомобиле приятно путешествовать. Как, впрочем, и благодаря отменному акустическому комфорту – не зря японцы увеличили толщину стекол до 4,8 мм и разместили в кузовных полостях 22 кг звукоизолирующих материалов. Теперь флагман Mazda – один из самых тихих SUV в своем классе.

Секретные материалы

Казалось бы, государство, занимающее целый материк, должно быть многолюдным и разнообразным. Однако население Австралии – всего около 21 млн человек (меньше, чем две Москвы). А все потому, что в основном заселена только восточная часть страны, где сконцентрированы самые большие города. Чем дальше вглубь материка, тем менее пригодная для жизни местность – поначалу буйные леса и сочные пастбища сменяются кустарниками, затем – знойными пустынями. Наверное, в них тоже есть некоторая прелесть, но нам, впервые долетевшим в эту даль, сперва хочется исследовать обжитые регионы. Тем более что и тут немало уголков, подходящих под определение «первозданная природа».

К примеру, Национальный парк «Уоллеми», единственное место в мире, где в естественных условиях встречается одно из самых древних растений на Земле – воллемия. Эта реликтовая сосна считалась исчезнувшей свыше 30 млн лет назад, как вдруг в 1994-м ее обнаружили неподалеку от Сиднея – лишь в нескольких десятках километров, если по прямой. А год спустя произошло не менее любопытное открытие: случайно была найдена пещера Иглс Рич, которая оказалась в таком месте, что вплоть до 2003 года ее даже не могли исследовать. Зато потом ученые не успевали ахать – на подземных стенах они увидели свыше двух сотен наскальных рисунков, сохраняющихся там уже около 40 веков! Увы, взглянуть на них лично не удастся: значимость пещеры для науки такова, что Иглс Рич решили засекретить – доступ туристов туда запрещен.

Зато все прочие богатства «Уоллеми», раскинувшегося на территории свыше 5000 кв. км, вы можете изучить вдоль и поперек (если, конечно, хватит сил и времени). А посмотреть тут есть на что: около 70 видов эвкалиптов, 58 видов рептилий, 235 видов птиц, 46 видов млекопитающих. Плюс впечатляющие водопады и утесы, горы и каньоны, изумрудные долины.

Вам кажется, этого маловато? Тогда по нашему примеру можете сесть в автомобиль и уже вскоре окажетесь в Национальном заповеднике «Йенго». Лиственные леса сменяются в нем джунглями, массивы дикой природы чередуются с участками, где встречаются тысячелетние образцы искусства аборигенов, в любой момент можно наткнуться на опоссума или коалу, вспугнуть черного какаду или птицу-лиру. Причем исследовать парк можно пешком, на велосипедах и даже за рулем автомобиля. В последнем случае стоит проехаться по Старой Большой Северной дороге, в XIX веке проложенной каторжниками, – виды изумительные!

Весьма живописны и многочисленные проселки заповедника, тоже открытые для автомобилистов. Хотя если попасть сюда в сезон дождей, то лучше иметь полный привод. Нам он пригодился – фирменная система i-ACTIV AWD, имеющаяся на Mazda CX-9, пришлась как нельзя кстати и на раскисшей глине глубоко в лесу, и на крутом горном серпантине, когда хлынул дождь, и на песчаном океанском пляже, куда мы заехали позднее. На электронный «мозг» здесь трудятся 27 датчиков, благодаря чему система оценивает дорожные условия по 200 раз в секунду и в случае необходимости перебрасывает с передней оси на заднюю до 50% крутящего момента.

Впрочем, прильнуть к природе можно и более простым способом. Скажем, в зоопарке «районного масштаба» Hunter Valley, что действует в одноименной винодельческой долине. Он хорош тем, что даже детям разрешается зайти в вольер, к примеру, с кенгуру и покормить их из предложенных администратором пакетиков (что мы и сделали). Либо погладить за ушами у детеныша коалы, вынесенного вам служителем. Правда, не стоит повторять этих экспериментов с аллигаторами или львами, которые тут тоже обитают.

Милая сердцу пастораль

Если решитесь путешествовать по Австралии на автомобиле (что разумно), то непременно вбейте в свой маршрут хотя бы пару малых городков, которые в этой стране больше похожи на деревни – умиротворение, покой и звездное небо гарантированы. Но это совсем не значит, что вам придется лицезреть лишь кур, кудахчущих во дворах, да возлежащих под деревьями буренок.

Взять, к примеру, Армидейл. На первый взгляд – село, разве что с очень широкими проулками (типичными для австралийской провинции). Однако выясняется, что здесь размещались официальные резиденции английских и римско-католических епископов, что до сих пор в отличном состоянии Собор св. Петра, Дворец правосудия, мэрия и Музей искусства, построенные два века назад, что именно тут проходят различные парады, фестивали и гулянья, на которые съезжаются и фермеры, и те, кто просто любит праздники да легкость бытия.

К тому же Армидейл славится традиционной австралийской кухней. Именно в нем мы отведали блюда из кенгуру и крокодила, а также ряд экзотических закусок и десертов. Прямо скажу, не впечатлило: и то, и другое мясо – на любителя (даже не знаю, с чем сравнить, крокодил, к примеру, нечто среднее между рыбой и курицей). Наверное, это как в России – съесть медвежатины любопытно, но не очень вкусно. А вот морепродукты в этой стране отменные: устрицы, гребешки, мидии, омары, лобстеры… Если правильно приготовлены, то просто пальчики оближешь!

Их, кстати, мы ели в другом знаменитом городке, более похожем на поселок. Это Байрон-Бей, самая восточная точка Австралии. От Сиднея почти 800 км и около 170 до Брисбена. Байрон-Бей, названный в честь мыса Байрон, открытого легендарным Куком, знаменит пляжами, влекущими серфингистов со всего мира, и маяком, построенным в 1901 году. Он действует до сих пор, а посещающие это сооружение туристы могут лицезреть не только потрясающие панорамы, но и морских черепах, дельфинов, скатов, а подчас даже китов.

Следует сказать и о дороге, что ведет из Армидейла в Байрон-Бей. Ее первая часть – знаменитая Дорога водопадов: двигаясь по ней, вы можете посетить немало таковых. Мы, правда, успели посмотреть лишь два – верхний Эбор, где вода падает с высоты 115 м, и нижний Эбор, к которому ведет живописная тропинка. А когда это местечко осталось позади, началась отличная горная трасса – почти пустая, с неплохим асфальтом, крутыми поворотами и скоростными прямиками. Вот где удалось проверить в деле управляемость и ездовой комфорт «японца»!

Удивительно, но Mazda CX-9, относящийся к сегменту больших SUV, в реальности ведет себя как более компактная и чуть ли не спортивная машина. Слегка придавил «газ», и 231-сильный двигатель SkyActiv 2.5 Dynamic Pressure Turbo подхватывает почти двухтонный внедорожник, словно это лебединый пух. 6-диапазонный «автомат» работает на редкость четко, быстро, а руль с электроусилителем позволяет направлять кроссовер именно туда, куда хочет водитель. Этому способствует и электроника. В частности, система G-Vectoring Control, умеющая незаметно перераспределять момент между колесами в разных режимах движения. Благодаря ей автомобиль едет более стабильно, плавно, а седоков не болтает в креслах. Где-то в горах Австралии я оценил это по достоинству.

Небоскребы, небоскребы…

Первым европейским поселением Австралии стал нынешний Сидней, ставший самым большим городом страны – его население составляет 3,8 млн человек. Это отразилось и на архитектуре: наряду с уютными зданиями позапрошлого столетия и старыми ухоженными парками мегаполис демонстрирует все атрибуты мировой урбанизации. Это и пересечения тесных улиц, и высотки, сияющие тонированными окнами, и сложные дорожные развязки, в хитросплетениях которых без навигации из Mazda CX-9 я вряд ли разобрался бы.

Но для туристов этот город – почти рай. Центр нашпигован магазинами, а всего в 7 км от него самый известный пляж страны – Бондай. Десять лет назад он был внесен в список объектов Национального достояния Австралии, и не посетить его – все равно что обойти «огородами» Эйфелеву башню в Париже. Мы этой ошибки, разумеется, не допустили, более того, с горячего нежного песка метнулись в набежавшую волну. О чем в первую секунду пожалели – при более чем 30-градусной жаре вода в океане оказалась вдвое холоднее. Вот почему местные серфингисты с таким упорством втискивались в гидрокостюмы!

Вернувшись же в лоно небоскребов, мы посвятили себя местным достопримечательностям. Главная – мост Харбор-Бридж, построенный в 1932 году. Его возводили восемь лет, притом что на протяжении предшествующего полувека было отклонено 24 проекта этого сооружения. Когда же план наконец утвердили, в округе пришлось снести около 800 зданий. На Харбор-Бридже уместилась восьмиполосная автотрасса, две ветки железнодорожной магистрали, дорожка для велосипедов и пешеходный тротуар. Все это мне удалось увидеть с крайней верхней точки мостовой арки – вот уже 20 лет на знаменитое сооружение водят экскурсантов, хотя и с беспрецедентными мерами предосторожности.

Тут же, в нескольких сотнях метров, на берегу гавани стоит еще один символ Сиднея – Оперный театр с уникальной крышей, будто бы собранной из белоснежных парусов. Взглянув же в другую сторону, над небоскребами вы заметите местную телебашню, на смотровую площадку которой ведут 1054 ступени. Конечно, попасть туда можно и на скоростных лифтах, что разумно, если решите заглянуть в открытые в башне рестораны или магазины. Наконец, имеет смысл стать одним из миллиона человек, ежегодно посещающих сиднейский Аквариум. Его емкость – более 6 млн л, а состав обитателей вызывает зависть у смотрителей аквариумов из других городов мира.

Увы, пять дней в Австралии просто пронеслись, и многого, очень многого еще не удалось увидеть. Значит, будет стимул снова попасть на этот далекий материк.