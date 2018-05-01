Одной из премьер Нью-Йоркского автосалона стал рейсталинговый Mazda CX-3. Президент и главный управляющий директор Mazda North American Operations Масахиро Моро рассказал нам и об этой новинке, и о глобальных тенденциях в мировой автоиндустрии
С точки зрения традиционного американского вкуса этот автомобиль все же маловат. Но сегмент небольших кроссоверов сейчас быстро развивается и для компании это важная модель. К примеру, даже в соседних Мексике и Канаде, я уже не говорю о европейских странах, она весьма популярна. Так что рассчитываем поднять спрос на обновленный CX-3 и здесь.
Следуя нынешней идеологии Mazda, которая состоит в более высоком уровне премиальности, интерьер подвергся значительной переработке, все материалы стали более качественными. Причем не только те, которые вы можете видеть. К примеру, на недавно появившейся модели Mazda CX-8 применена специальная пена, которая лучше поглощает шум, и здесь она тоже есть. У кресла водителя появились электронастройки, что в этом классе машин встречается довольно редко, а вместо традиционного ручного тормоза установлен электронный. В экстерьере изменились фары, и стала очевидной связь со старшим «братом» – кроссовером CX-5.
Безусловно. Особенно для женской аудитории. У него стильная внешность, продуманная эргономика, салон, сопоставимый с моделями из премиум-сегмента, а также полный привод, высокая посадка и хороший клиренс. Я знаю, что российский офис делает многое, чтобы автомобиль пришел и на ваш рынок. Надеюсь, это произойдет.
Однозначно CX-5. В прошлом году были побиты все рекорды его продаж – реализовано около 125 тыс. штук! Мы очень довольны также тем, как приняли новый CX-9: благодаря ему в этом сегменте у нас серьезно изменилась клиентура. Теперь люди платят гораздо больше, чем были готовы отдать за предыдущее поколение модели. Именно к этому мы и стремились. Кстати, я уверен, что схожая картина и в России, – автомобиль того стоит.
По большому счету американский потребитель в своей массе почти ничего не знает об электромобилях, кроме того, что существует Tesla. Мы проводили на этот счет исследование, да и в общении с клиентами видим то же самое. Другое дело, что здесь есть федеральное законодательство, которое регулирует уровень выбросов углекислого газа, а также пошедшая из Калифорнии «волна» насчет «нулевого выхлопа», и эти правила приняты уже в десяти штатах. Чтобы отвечать таким стандартам, необходимо в том или ином виде использовать батареи.
Мы в Mazda убеждены в том, что как минимум до 2025 года подавляющее число автомобилей на Земле будут использовать двигатели внутреннего сгорания. Поэтому скоро представим наш новый двигатель SkyActiv-X, который на 30% эффективнее, чем нынешний мотор SkyActiv-G. В том числе по крутящему моменту. Конечно, мы добавим к ДВС и гибридный привод, но наше главное направление – бензиновые и дизельные моторы.
Я не могу вам официально сообщить, какая модель появится на его основе. Но скажу, что вы догадливы. Серийная машина планируется через год.
Проблема электрификации в разной степени актуальна в тех или иных странах, регионах. В Китае, например, без электрокаров автопроизводителям вообще делать нечего. Там нет ограничений по выхлопу как таковому, но власти борются со смогом в городах. В Европе после «дизельгейта» двигатели на тяжелом топливе были дискредитированы, пришлось искать им замену, и тут подвернулось электричество. Про США я уже говорил. Что же касается автономного вождения, то многое зависит от того, как будет применяться эта технология. Например, у Mazda фокус сосредоточен на водителе: он должен руководить процессом и получать удовольствие от управления машиной. Лишь если человек не в состоянии предотвратить аварию, должна вмешаться электроника и спасти всех. У многих других брендов видение иное.
Использование в машинах современных информационных и коммуникационных технологий – вот что изменит автомобили очень сильно. Сейчас практически у всех людей есть смартфоны, поэтому современный человек желает, чтобы и в машине его образ жизни и привычки не менялись. Он ожидает, что автомобиль станет таким же гаджетом, какой он держит в руках. Именно это направление становится очень важной темой в автоиндустрии.