Сейчас во всем мире больше всего обсуждают электрификацию машин и автопилоты. Что думаете об этом?

Проблема электрификации в разной степени актуальна в тех или иных странах, регионах. В Китае, например, без электрокаров автопроизводителям вообще делать нечего. Там нет ограничений по выхлопу как таковому, но власти борются со смогом в городах. В Европе после «дизельгейта» двигатели на тяжелом топливе были дискредитированы, пришлось искать им замену, и тут подвернулось электричество. Про США я уже говорил. Что же касается автономного вождения, то многое зависит от того, как будет применяться эта технология. Например, у Mazda фокус сосредоточен на водителе: он должен руководить процессом и получать удовольствие от управления машиной. Лишь если человек не в состоянии предотвратить аварию, должна вмешаться электроника и спасти всех. У многих других брендов видение иное.