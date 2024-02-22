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22 фев 2024

Mazda CX-70 вроде младше, но стоит дороже CX-90

Mazda CX-70 вроде младше, но стоит дороже CX-90
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Mazda рассекретила цены на кроссовер CX-70. Они начинаются от 42 000 долларов (3 880 000 рублей) за базовую версию. Это на 3 000 долларов дороже, чем просят за аналогичный CX-90

Следует уточнить, что модели очень похожи. У них практически одинаковые габариты и дизайн вполне идентичный. Ключевая разница - это то, что “девяностый” имеет трехрядный салон. Вероятно, с переходом CX-90 в новый модельный год стоимость кроссовера увеличится, чтобы соответствовать более старшей модели.

Напомним, что CX-70 будет предложен в двух гибридных модификациях. Стандартная будет оснащаться 3,3-литровым 6-цилиндровым турбомотором и 48-вольтовым электрогенератором. Мощность - 238 л.с. Версия подороже уже PHEV, в составе которой 2,5-литровый “атмосферник” и один электромотор. Суммарная мощность составляет 323 л.с. Отмечается, что для мягкого гибрида доступен пакет S, в котором предложен форсированный до 340 л.с. 3,3-литровый агрегат.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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