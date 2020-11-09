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9 ноя 2020

Mazda MPS не суждено выйти на рынок

Mazda MPS не суждено выйти на рынок
Автор фото: фирма-производитель

Mazda не собирается возвращать на рынок линейку MPS – перспектив у таких автомобилей попросту нет

Пресс-секретарь Mazda не обрадовал фанатов марки: по словам Дрю Кэри, модели MPS ушли с рынка и, скорее всего, уже никогда не вернутся. «У нас нет планов по возвращению MPS, поскольку мы переходим в сегмент премиум-класса», — сказал он. Для этого японцы уделяют особое внимание, повышению качества своих моделей, не забывая, однако, про управляемость и динамику. В некотором смысле заменой линейке MPS станут версии Turbo, которые будут отличаться улучшенной динамикой и более спортивной внешностью.

Автомобили с индексом MPS (Mazda Performance Series) впервые появились в 2006 году и представляли собой более спортивные версии «гражданских» моделей. В США они назывались Mazdaspeed. Постепенно все модификации MPS исчезли из модельной линейки Mazda.

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