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11 окт 2017

Mazda покажет виденье будущей Mazda6

Mazda покажет виденье будущей Mazda6
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda привезет на автосалон в Токио, который открывается в конце октября, новый концепт, причем концепт седана. Судя по первому тизеру, компания намекает на то, как может выглядеть седан Mazda6 в будущем.

Несмотря на затемненное изображение с единственного ракурса, видно, что в Mazda остались верны стилистическому языку Kodo. У концепта длинный капот, смещенный назад салон, ниспадающая крыша и короткая задняя часть. Не исключено и то, что в Mazda решили войти в сегмент «четырехдверных купе» с новой моделью.

Кроме этого концепта Mazda покажет и концепт более компактной модели, которая является предвестником новой Mazda3. Причем этот концепт представляет собой практически готовую к серийному производству модели и, по всей видимости, практически без изменений уйдет в серию.

Наконец, Mazda представит семейство двигателей Skyactiv-X, горючая смесь в цилиндрах которого воспламеняется от сжатия. В компании говорят, что такой двигатель экономичнее на 20-30% обычного силового агрегата.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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