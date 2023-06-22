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22 июн 2023

Mazda запустила массовое производство роторных двигателей

Mazda запустила массовое производство роторных двигателей
Автор фото: фирма-производитель

Mazda объявила о начале массового производства товарных экземпляров кроссовера MX-30 e-SKYACTIV R-EV, особенность этого автомобиля — роторно-поршневой двигатель (РПД)

Конечно, ротор здесь не является сердцем силовой установки как на легендарных спорткарах RX7 или RX8. Здесь он будет работать в составе гибридной силовой установки, запитывая генератор, который подзарядит батареи.

Такой сценарий использования РПД выглядит прогрессивным, так как сам по себе он обладает высоким КПД и небольшими габаритами. При этом, в составе гибридной схемы, он будет работать в экономичном режиме, что сгладит основной недостаток РПД – высокий расход топлива.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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