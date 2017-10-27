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27 окт 2017

Новый спорткар Mazda не появится в ближайшее время

Новый спорткар Mazda не появится в ближайшее время
Автор фото: фирма-производитель

С момента представления в 2015 году концепта купе Mazda RX Vision начали циркулировать слухи о том, что компания вот-вот представит серийную модель, что она уже практически готова, что ее производство начнется в ближайшие годы. Многие ожидали увидеть предсерийный спорткар на автосалоне в Токио в этом году, но вместо этого Mazda показала премиальное четырехдверное купе.

Фанатам стоит приготовиться к худшему: представители Mazda на автосалоне в Токио заявили, что у компании попросту нет средств на запуск роторного купе в серийное производство. Несмотря на то, что Mazda прибыльна, все средства уходят в разработку технологий, которые позволят японцам оставаться на плаву после ужесточения экологических требований.

Сам роторный двигатель не похоронен: Mazda планирует использовать такой тип ДВС в качестве «экстендера» на своем первом электромобиле. При этом глава отдела разработок и исследований Mazda Киеши Фудзивара заявил, что сам проект спорткара не закрыт. Просто он появится уже после 2020 года, при этом получит электрическую силовую установку и системы автономного вождения.
 

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При написании новости использовалась информация:
Mazda

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