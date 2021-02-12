В Россию приехала обновленная Mazda CX-9

Флагманский кроссовер Mazda прошел процедуру фейслифтинга, однако в плане техники, все осталось по-прежнему.

Да, обновленный кроссовер приводится в движение уже знакомой силовой установкой. Речь идет о 2.5-литровом бензиновом моторе с турбонаддувом, который развивает более 230 лошадиных сил. С мотором в паре работает 6-ступенчатый автомат. Также кроссовер оснащается полным приводом.

Так что же здесь нового? Отвечаем, внешность! Машине существенно поменяли переднюю часть – установили новую решетку радиатора, немного поменяли рисунок оптики. Также обновленный кроссовер можно будет отличить по 20-дюймовым колесным дискам. Немного и поменялась отделка салона – добавили алюминиевые вставки и изменили рисунок строчки на креслах.