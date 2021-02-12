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12 фев 2021

В Россию приехала обновленная Mazda CX-9

В Россию приехала обновленная Mazda CX-9
Автор фото: фирма-производитель

Флагманский кроссовер Mazda прошел процедуру фейслифтинга, однако в плане техники, все осталось по-прежнему.

Да, обновленный кроссовер приводится в движение уже знакомой силовой установкой. Речь идет о 2.5-литровом бензиновом моторе с турбонаддувом, который развивает более 230 лошадиных сил.  С мотором в паре работает 6-ступенчатый автомат. Также кроссовер оснащается полным приводом.

Так что же здесь нового?  Отвечаем, внешность! Машине существенно поменяли переднюю часть – установили новую решетку радиатора, немного поменяли рисунок оптики.  Также  обновленный кроссовер можно будет отличить по 20-дюймовым колесным дискам. Немного и поменялась отделка салона – добавили алюминиевые вставки и изменили рисунок строчки на креслах.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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