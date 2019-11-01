Внезапно поддержали

Компания Mazda начала выпускать оригинальные запчасти для родстера Miata первого поколения, дабы поклонникам модели удалось сохранить побольше автомобилей

Японский автопроизводитель провел собственное исследование, пообщался с представителями специализированных магазинов и сервисов, а также с клубами Miata, чтобы выяснить, какие именно детали требуются в первую очередь. После этого с помощью подрядчиков и собственных поставщиков было запущено производство оригинальных комплектующих для автомобилей.

Генеральный директор североамериканского подразделения Mazda Масахиро Моро заявил, что Miata по-прежнему остается важной моделью в истории марки, и до сих пор имеет огромную армию фанатов, которая с годами только увеличивается. Поэтому для Mazda особенно важно сохранить свое наследие и сделать все возможное, чтобы как можно дольше поддерживать эту культуру и видеть как можно больше «Миат» на дорогах.