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1 ноя 2019

Внезапно поддержали

Внезапно поддержали

Компания Mazda начала выпускать оригинальные запчасти для родстера Miata первого поколения, дабы поклонникам модели удалось сохранить побольше автомобилей

Японский автопроизводитель провел собственное исследование, пообщался с представителями специализированных магазинов и сервисов, а также с клубами Miata, чтобы выяснить, какие именно детали требуются в первую очередь. После этого с помощью подрядчиков и собственных поставщиков было запущено производство оригинальных комплектующих для автомобилей.

Генеральный директор североамериканского подразделения Mazda Масахиро Моро заявил, что Miata по-прежнему остается важной моделью в истории марки, и до сих пор имеет огромную армию фанатов, которая с годами только увеличивается. Поэтому для Mazda особенно важно сохранить свое наследие и сделать все возможное, чтобы как можно дольше поддерживать эту культуру и видеть как можно больше «Миат» на дорогах.

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