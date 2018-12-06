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6 дек 2018

Запатентована Mazda MX-6

Запатентована Mazda MX-6
Автор фото: фирма-производитель

По сообщениям канадского издания Autoguide, в японской патентной службе зарегистрирована торговая марка Mazda MX-6. Заявка была подана еще 16 октября, но информация в базе данных появилась только на днях

Однако не стоит радоваться возрождению известного спортивного купе. Во-первых, согласно регистрационной информации, название может быть использовано для автомобилей, а также запчастей и аксессуаров для них. Во вторых, регистрация патента вовсе не означает, что его применят в ближайшее время:  заявка может быть подана «про запас»  до лучших времен.

Кстати, сама компания не дает никаких комментариев относительно появления нового автомобиля. Однако есть предположение, что  название MX-6  может быть как то связано с концептом  RX-Vision, который был показан три года назад на токийском автосалоне. Напомним, что этот концепт был выполнен в ретро-стилистике и являлся отсылкой к  Mazda Cosmo, которая считается первой массовой легковушкой с роторным мотором.

Правда, если когда-то Mazda MX-6 и возникнет на горизонте, то роторным двигателем она вряд ли обзаведётся, однако, если автомобиль будет гибридным, то такой вариант развития событий вполне возможен. В недавнем заявлении, руководство компании сообщило о намерениях вернуться и к разработке роторных моторов для гибридных автомобилей, которые будут использоваться в качестве удлинителя запаса хода.

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При написании новости использовалась информация:
Автомобили мира, AutoGuide

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