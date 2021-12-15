Была у популярного комика одна миниатюра: «Киборги… Они заполоняют планету…» Знакомство с новейшим Mercedes С-класса в кузове W206 вызвало эту фразу из глубин сознания. Машина получилась интересная, современная, но тенденции, которые в ней просматриваются, вызывают не только положительные эмоции

Питер. Пулково. Мороз. Пять новеньких Mercedes C200 4matic. Неплохое начало выходных – здесь нет и доли сарказма. Нам предстояло проехать около 500 км – до Приозёрска и обратно. За это время понять новый автомобиль вполне возможно: нам предстояли все виды дорог, на которых инженерная школа Mercedes должна была проявить себя во всей красе. И проявила, в прямом и переносном смысле.

Един в двух индексах

Новое, уже пятое поколение С-класса было впервые показано мировой общественности год назад, а теперь готово к завоеванию российского сегмента спорт-седанов. W206 будет поставляться к нам с одним лишь бензиновым мотором – это полуторалитровая четвёрка M254 с турбонаддувом и интегрированным стартер-генератором (т.н. «умеренный гибрид») в двух вариантах форсировки – 150 и 200 л.с.. Обе – с 9-ступенчатым автоматом, но младшая версия С180 будет поставляться в Росиию с задним приводом, а более мощный С200 – с полным. Не в последнюю очередь это сделано, дабы максимально «развести» модификации на рынке.

На тесте в Питере нам были предложены исключительно более мощные машины – и это ожидаемо. Однако, не в самых богатых комплектациях – и это уже, скорее, приятный момент: нам выкатили версии, которые, как ожидают в российском представительстве Mercedes, будут пользоваться наибольшим спросом. Так, в машинах были самые большие экраны приборной панели, кресла с комбинированными регулировками, без проекций на лобовые стекла… перечислять можно долго, но правильно, что нам дали возможность поездить и оценить именно те машины, которые будут покупать соотечественники.

Первое впечатление – самое верное. И его новый W206 производить умеет. Эффектный и, между прочим, безальтернативный в России обвес AMG-line, «звёздная» решетка радиатора, шикарные колёсные диски… Эффект «дежа вю» - в комплекте. Так уж заведено у Mercedes: С-класс дебютирует вскоре после S-класса и наследует основные дизайнерские приёмы. Так и в этот раз: с моей дальнозоркостью с десяти метров отличить «народный» седан от флагмана W223 практически нереально. Пожалуй, только чуть агрессивная форма радиаторной решётки выдаёт более доступную модель, причём в ней можно заметить явные отсылки к легендарным «Серебряным стрелам» - формульным болидам середины прошлого века, времён Хуана-Мануэля Фанхио. И это – если смотреть спереди или в «три четверти». Сзади – копия в масштабе 1/1,2.

Обвес AMG-line подразумевает характерные бамперы и скульптурные боковые накладки на пороги, и в России других «цэшек» не будет: маркетологи решили, что спортивное оформление более востребовано, нежели классическое. Впрочем, шикарный обвес в любом случае подразумевает увеличенный дорожный просвет: он входит в «пакет для плохих дорог», который положен России. Какой именно – Mercedes традиционно предпочитает не распространяться. В полевых условиях я намерял 13 см до нижних рычагов передней подвески – не кроссовер, конечно, но жить и ездить можно.

Несмотря на увеличение габаритов (на 65 мм в длину, 10 мм в ширину и 25 мм прироста колёсной базы) задним пассажирам в С-классе, по-прежнему, не рады. Со мной за рулем автомобиль и вовсе превращается в условно трехместный – за спинкой остаётся буквально 2-3 см до подушки заднего дивана. Зато за рулём, в плане эргономики – красота. Спортивные кресла с развитой боковой поддержкой (всё из того же пакета AMG-line) явно спрофилированы и для крупных гуманоидов – и мне, и моему напарнику с косой саженью в плечах, адепту силовых нагрузок Диме Путылину, удобно. Спинка и положение подушки регулируются электроприводом, а вот продольная регулировка – механическая. Диапазоны – колоссальные. То же относится и к регулировке руля и по вылету, и по высоте – удобную позу подберёт любой водитель.

Умеренно спортивный

Полуторалитровые моторы, выбранные для российских версий С-класса, оснащены встроенным стартер-генератором, который при разгоне добавляет к заявленным 200 л.с. и 300 Нм еще 200 Нм и 15 кВт, правда, кратковременно. Но эффект «троллейбуса» инженерам Merecedes удался: при разгоне тяга нарастает ровно и неуклонно. Не могу сказать, что доволен звуком двигателя: мне он показался несколько синтетическим и сдавленным. Помните, как звучали моторы Формулы-1 до наступления эры гибридов и после? Вот и звучание выхлопа С200 тоже вроде и не противное, но какое-то неискреннее. Впрочем, на темпе разгона это не сказывается: заявленные цифры в 7,1 секунду до 100 км/ч очень похожи на правду. Одно но: умеренно-гибридный С-класс исполняет это упражнение комфортно, но не захватывающе. Нажал – набрал скорость, буднично, без напряжения. Для спокойной езды – отлично, но тем, кто ищет острых ощущений, такой набор настроек может показаться скучным.

За полтысячи верст от Питера до Приозёрска и обратно у нас была возможность испытать все типы зимних покрытий. Поначалу, признаюсь, С200 показался мне жестковатым. Хотя, если помнить про AMG-обвес, всё, в принципе, гармонично. Но спустя всего сутки я был преисполнен глубочайшим уважением к инженерам из Штуттгарта, настраивавшим шасси: управляемость С-класса практически безупречна.

Фирменный постоянный полный привод 4matic здесь настроен с «легким акцентом» на «классику»: дифференциал распределяет тягу между передней и задней осью в пропорции 45/65 соответственно. И это чувствуется! Чуть добавляешь газу на скользком вираже – и корма начинает пританцовывать, пытаясь обогнать передок. Эти поползновения моментально пресекает система стабилизации, но вестибулярный аппарат успевает уловить смещения задних колес. В итоге получаем легкую, но очень азартную избыточную поворачиваемость, или, как любят говорить любители спорткаров, ненавязчивый «оверстир».

Подвеска в «цэшке», между прочим, совсем не простая: спереди применена четырёхрычажная схема, сзади – многорычажная. И это – в базовых версиях, в том числе и на наших тестовых машинах. За доплату можно получить управляемый задний мост и активные амортизаторы – их-то на тест-драйве, увы, не было. Впрочем, и стоковый набор великолепно отрабатывает даже серьёзные неровности на любой скорости. Просто чем быстрее, тем больше становится страшно за сохранность красивых 19-дюймовых дисков. Подвесочникам удалось сделать так, чтобы водитель был в курсе качества дорожного полотна, но желания сбавлять темп не возникало. Амортизаторы отрабатывают каждую кочку упруго, уверенно и, одновременно, будто сглаживают острые углы. Вечная дилемма – сделать управляемость точнее и острее или мягче и спокойнее в этот раз была разрешена с легким перевесом в пользу точности, не у ущерб комфорту. Браво!

К тормозам нет вообще никаких вопросов. Будто бы я ездил на этом «Мерседесе» всю жизнь: и динамика замедления отличная и прогнозируемая, и педаль настроена образцово.

Они заполонили планету

… только не киборги, а сенсоры. W206 унаследовал от последнего S-класса в кузове W223 не только дизайн, но и львиную долю технологий, в том числе и огромные экраны приборов и мультимедийной системы MBUX диагональю 11,9 дюйма… Стоп. Что?! Перечитал презентацию. Заявленная диагональ приборного кластера – 12,3 дюйма. А огромного на вид, похожего на футбольное табло центрального дисплея – «всего» 11,9 дюймов. Другое соотношение сторон: экран MBUX более «квадратный», а виртуальные приборы – широкоформатные, как в кинотеатре.

Есть беспроводной Apple Carplay – и на мониторе MBUX навигация в исполнении самого популярного в России приложения выглядит потрясающе. Сочные цвета, отличное разрешение… Замечательная матрица, на прикосновения реагирует быстро, зависаний почти не было. Но есть одна проблема: на этот «телевизор» завязано управление вообще всеми функциями. Даже климат-контролем. И это, как раз, лично меня немного удручает, поскольку раньше, чтобы, например, настроить яркость подсветки, я находил где-то возле руля крохотный реостатик и моментально получал результат. Теперь же надо изучать лабиринты логических цепочек немецкий программистов. Команду «Привет, Мерседес! Убавь подсветку приборов» мозги MBUX не восприняли.

Вообще, в салоне С-класса слишком много светодиодов – и в экранах, и в атмосферной подсветке. Светящимися линиями и контурами обведена передняя панель, воздуховоды, ручки и даже блок кнопок на потолке! И в темное время года этот самый потолочный блок маячит в периферическом зрении. Знаете ли, неприятно. На месте водителя С-класса я бы все эти гирлянды отключал ещё до выезда из автосалона. Но новое поколение покупателей подсветки любит – им и карты в руки: можно выбрать и цвет, и интенсивность, и многоцветные сочетания. Мне же кажется, что интерьер W206 оформлен даже лучше, чем куда более солидный S-класс. Чувствуется и подражание итальянской школе дизайна, и вдумчивый подбор материалов и фактур. А возможность точной настройки «под себя» можно только приветствовать.

Универсалов W206 в России не будет. По крайней мере, на первых порах. Даже вседорожной версии All-Terrain. Зато появятся настоящие AMG, и представители Mercedes совершенно очаровательно уклоняются от ответа, какие моторы там будут. Но мы-то знаем, что… двухлитровые. Добро пожаловать на последний акт эры ДВС! Даже С63 AMG в новой итерации будет двухлитровым, только очень серьёзно форсированным, и с электромотором в придачу. Обещают более 500 л.с. и 750 Нм момента. Будем посмотреть…

Стоимость Mercedes C200 4matic на российском рынке в конце 2021-го года составляет от 4 210 000 рублей. Все версии оснащаются 9-диапазонными автоматами.

Технические характеристики Mercedes C200 4matic ГАБАРИТЫ, ММ 4751 x 1820 x 1437 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2865 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ Н/Д ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 455 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1650 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, со стартер-генератором РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1496 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 196 / 6100 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 300 / 4000 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 9-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 241 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 7,1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,5 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50