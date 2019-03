Младшим моделям обычно нелегко: приходится "отвечать" за весь бренд. Полноприводное купе Mercedes C200 4MATIC, модель, по определению нишевая, делает это без всякого напряжения

– Гендер. Ты что, вообще этого слова не слышал? – смеется друг, преподающий в американском университете. – У нас это теперь официально. В начале учебного года каждый новый коллега объявлял, как к нему обращаться, кем он себя ощущает, – he, "он" или she, "она", независимо от биологического пола. Были даже гендерно нейтральные, them, "они". – Почему them? ¬– Ну, наверное, чтоб не называться it, "оно".

Приятно обнаружить, что пока мир сходит с ума, у Mercedes C200 Coupe 4MATIC и с полом, и с гендером ¬– полная определенность. За рулем этого двухдверного автомобиля, мне показалось, должна хорошо себя чувствовать именно девушка. Но – обо всем по порядку.

Стильная штучка

Прошлогодний рестайлинг четвертого поколения С-Класса W205, под капотом – полуторалитровый 184-сильный бензиновый R4. На месте ручки АКПП на центральном тоннеле многофункциональный верньер, а девятиступенчатый G-TRONIC управляется через джойстик-"кочергу" справа под рулем – признак комплектации AMG Line, также как и расширенные колесные арки, "девятнадцатые" диски, логотипы на ковриках, черный ясень и красная кожа в салоне.

Две, а не четыре двери утилитарности автомобилю не добавляют, но, с другой стороны, владелице (настаиваю на женском роде и скоро объясню, почему) сидя за рулем, можно не так беспокоиться о судьбе пакета, положенного на заднее сиденье. Пакетов в C200 Coupe 4MATIC вообще немало, вот хотя бы пакет AIR-BALANCE, отвечающий за качество воздуха в салоне – и за аромат дорогого парфюма, кстати. Метросексуал, думаю, при желании сможет менять флакон в бардачке хоть ежедневно, выбирая "запах дня". Совсем некукольные размеры, внушительный в целом экстерьер, вполне достойный объем багажника, лифт подвески даже – так почему же C200 Coupe 4MATIC кажется мне "женским"?

Тяга к прекрасному

"Для меня очень важно, чтобы руль был близко, чтобы к нему не надо было тянуться. Я сама некрупная, и в этом автомобиле мне очень приятно, потому что не надо тянуться к рулю", – говорит в камеру девушка, сидящая за рулем купе C-Класс. И этот ролик на Youtube – лучшее объяснение того, как я чувствую себя за рулем этого автомобиля. Пропорции его передних сидений (про задние благоразумно умолчу) мне кажется, идеально сконфигурированы для девушек, ну, или просто для некрупных водителей. (К слову, также, как и у гораздо более габаритного мерседесовского купе S-Класс, в котором мне в свое время так и не удалось удобно устроиться за рулем). На первый взгляд вроде бы все прекрасно: руль двигается в двух плоскостях, анатомические сиденья со всеми регулировками, кроме, пожалуй, "слома" спинки, идеальная набивка, выраженные бортики боковой поддержки. Высоты спинки, мне с моим ростом 180 см и стандартным телосложением, чтобы удобно устроиться за рулем, вроде хватает, но подколенный валик нужно выдвигать вперед до предела – и даже в этом случае колени все-таки остаются почти без поддержки. А правое колено упирается в твердый левый край широкой "бороды" – с водительской стороны ее вырез чуть меньше: маленький "прилив", который обеспечивает место для кнопки ENGINE START/STOP ¬сужает пространство для ног водителя в ширину по сравнению с пассажирским, пусть и на какие-то миллиметры. Впрочем, это уже общая мода нынешнего "премиума", который стремится усадить водителя словно в "капсулу".

Экологичный драйв

У приборного щитка три стиля настройки: классический, спортивный, прогрессивный. Классический, понятно, – самый спокойный. Самое радикальное изменение – "прогрессивный", в нем индикация спидометра не стрелочная, а цифрами, как у таймера. Кстати, о цифрах: тестовый автомобиль я принял со средним расходом 18,1 л/100 км, который за неделю удалось понизить до 13,5 л/100 км – при общем диапазоне расхода от "пробочных" 20 л/100 км успешно удалось убрать до "трассовых" 5,7 л/100 км. При том, что двигатель, замечу, полтора литра. Хотя и полторы тонны массы, с другой стороны.

А едет машинка очень хорошо! В режиме Eco двигатель раскручивается до 4000 об/мин, Comfort или даже Sport поведение автомобиля меняют, мне показалась, не принципиально, в любом случае при кикдауне даже в режиме Eco обороты до отсечки успевают прыгнуть до 6500 об/мин. Разгонная динамика (8,4 секунды до сотни) ощущается как достаточная, по крайней мере, в городском повседневном движении никаких затруднений не возникает, безопасно "выстрелить" в просвет в левом ряду, когда кто-то в нем догоняет, – без проблем. На крейсерской скорости в салоне – тишина, если бы только не шум из колесных арок – но это шины runflat. Но вот к клиренсу надо привыкать, несмотря на наличие лифта пневмоподвески (на глаз – миллиметров 30, активируется отдельной кнопкой на центральном тоннеле). Подъехать обычным маршрутом к своему подъезду по проезду, плотно заставленному с одной стороны запаркованными автомобилями, не получилось. Привычный маневр – залезть левыми колесами на бордюр – не удался. То есть, залезть-то я залез, но когда проехал до конца, там бордюр был более высоким и "спрыгивать" с него я уже не рискнул. Пришлось пятиться и подъезжать с другой стороны.

Послевкусие Mercedes

Внимание, сейчас будет ода немецкому премиуму, читать не обязательно. Управляя C200 Coupe 4MATIC, в очередной раз понимаешь, что лидерская репутация "немецкой тройки" – заслуженная на 100%. По совокупности впечатлений, по общему ощущению за рулем. У BMW уклон в сторону драйва. У Audi – тоже драйв, но в другой тональности. А Mercedes дает чувство сбалансированности, драйв+комфорт.

И на самом деле совсем никакое не "спасибо" ему за это, знаете, почему? Потому что если в обычной жизни ты думаешь – надо владеть автомобилем себе вровень, по заработкам и по возможностям. Присматриваешься к другим хорошим брендам, уговариваешь себя, примеряешь на себя владение ими. А поездив даже на таком "нишевом" Mercedes, как C200 Coupe 4MATIC, думаешь: ну их, компромиссы, как бы начать больше зарабатывать?

Дело не в 64 настройках подсветки, не в нескольких режимах массажа и спеицальном режиме вентиляции, который не дает тебе заснуть за рулем. Хотя и в них тоже: к хорошему быстро привыкаешь и начинаешь воспринимать как должное – буквально все, мгновенный прогрев салона, быстродействие трансмиссии, ускорения на трассовых скоростях. Стоило в настройках бортовой аудиосистемы Burmester обратить внимание на включенный режим 3D-звучания, отключить его – и почувствовать разницу: с ним и без него – небо и земля.

Каждый бренд предлагает тебе свое пространство. Атмосферу домашнего уюта и безопасности, например. Или азартной игры. Эмоциональный фон Mercedes – дружелюбная дорогая самодостаточность и эйфория, ровная, устойчивая, как от красного вина. С-Класс Coupe 4MATIC, как каждая младшая модель, вынужден "отдуваться" за весь бренд. Но делает это без видимых затрудений. Скажем, новый A-Класс – да, едет просто хорошо и "весело". А C-Класс Coupe 4MATIC едет еще и "дорого", спасибо автоматически регулируемой пневмоподвеске AIR BODY CONTROL.

Грязные упреки

Москва –¬ город контрастов, включая погодные. Только что было сухо и чисто, а стало морозно, снежно и грязно (реагенты!). И это хорошая возможность провести автомобилю стресс-тест, потому что сразу меняется его восприятие, на первый план выходят вещи, которые при эксплуатации цивилизованной не замечаешь. Условно говоря, C-Класс в хорошую погоду и C-Класс в погоду плохую – два разных автомобиля. Не то что один хуже другого, просто вступают в силу законы другой жизни, где всё – грубое, принудительное, включая полный привод.

После ночной стоянки на сильном морозе обнаруживаешь внутреннюю защитную шторку люка в наполовину открытом положении – раз, а потом еще раз. Я сделал что-то не так – или глюки электрики? Один раз поле морозной ночи C200 Coupe 4MATIC буквально не находил себе места, считая, что он не в центре Москвы, а в аэропорту Шереметьево. И, соответственно, не мог проложить маршрут, пока не оттаял. А еще автомобиль надо особенно тщательно очищать от снега: площадь остекления маленькая, поэтому малейший остаток снега на лобовом и боковых стеклах сильно уменьшает обзор. Поленился? Поедешь вслепую, под 45 градусов влево все закрыто. И передний радар при малейшем загрязнении (вроде растаяло уже всё, чисто!) воспринимает приближение к впереди стоящему автомобилю на светофоре как опасность и поднимает крик. Так и едешь в пробках под этот крик – совсем-то отключать радар не хочется.

Кстати, в городе видны и пределы возможности автопилота – когда он ведет тебя в правом крайнем ряду в потоке, а от бордюра перед капотом C200 Coupe 4MATIC начинает встраиваться грузовик или автобус. Специально не вмешивался, проверяя, успеет ли автопилот среагировать – иногда успевал, но чаще всего нервы не выдерживали у меня, я тормозил сам. Или обнаруживал, что при включенном автопилоте на скорости 60 км/ч лечу в хвост пробки, стоящей на красный сигнал светофора – и тоже жал на тормоз сам.

Дамы с собачками

Кто целевая аудитория этого автомобиля? Еще несколько лет назад я бы сказал, бизнес-девушки. Но сегодня они, мне кажется, стали более рациональными и практичными, все чаще их можно видеть за рулем если C-Класса, то седана, а иногда и вообще A-Класса. Значит, кто? Правильно, "девушки с собачками". C-Класс Coupe 4MATIC для них¬– дорогой подарок, на котором, при случае, не грех "прохватить" и самому дарителю. А подарок действительно дорогой: если с точностью до копейки, тестовый автомобиль стоит 4.750.281,20 рублей.

И пусть девушке повезет. Словит звезду.

Технические характеристики Mercedes C200 4MATIC ГАБАРИТЫ, ММ 4686x1810x1413 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2840 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 94/н.д. ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 360 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1660 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензин, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1497 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 184 при 5800-6100 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 280 при 3000-4000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 9-ст., автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 234 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,0