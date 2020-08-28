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28 авг 2020

В Mercedes-AMG начали дорожные тесты нового родстера SL

В Mercedes-AMG начали дорожные тесты нового родстера SL

Mercedes-Benz готовит новое поколение SL, причем за разработку отвечает спортивное подразделение AMG. Шпионы уже заметили новинку на тестах

До сих пор новый родстер создавался преимущественно в цифровой среде, а тестировался на стендах и на полигоне собственного технического центра в Иммендингене – там же, где обкатывают и гиперкар Mercedes AMG Project One. Теперь же предсерийные прототипы SL можно будет заметить и на дорогах общего пользования. Любопытно, но в компании заявляют, что в новой генерации SL вернется к корням: разработчики черпают вдохновение в гоночном 300 SL 1952 года, с которого началась история этого семейства.

По предварительным данным, новый Mercedes-Benz SL разделит платформу с Mercedes-AMG GT и получит мягкий тканевый верх вместо жесткого металлического. Там же могут быть позаимствованы и двигатели, включая 730-сильный V8. Базовой, вероятно, сделают умеренно-гибридную установку на основе рядной «турбошестерки».

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