Представлен ультра-роскошный родстер Mercedes-Maybach SL680

Компания Mercedes-Benz представила новую роскошную версию “заряженного” родстера Mercedes-AMG SL63 от подразделения Maybach. Модель под названием Mercedes-Maybach SL680 Monogram Series представили на Автомобильной неделе в Монтерее в США

Над автомобилем провели “ультра-роскошные” доработки, за которые стоит благодарить главного дизайнера подразделения Гордена Вагенера. Модель отличается фирменной хромированной решеткой радиатора с подсвечивающимся логотипом Maybach, капотом с орнаментным узором логотипа Maybach (такой же рисунок есть и на тканевой крыше), 21-дюймовыми колесными дисками двух разных дизайнов на выбор, а также вставками из розового золота в блоках фар. Внутри только два посадочных места, а отделка интерьера выполнена из кожи белого цвета с сочетанием хромированных элементов. Для Maybach сделали новый руль, изменили графику информационно-развлекательной системы и улучшили шумоизоляцию.

Под капотом - знакомый 4,0-литровый V8 мощностью 585 л.с. и 800 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный. Отмечается, что разгон до “сотни” составляет 4,1 с., а максимальная скорость - 260 км/ч. Для сравнения, Mercedes-AMG SL63 разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с. и “максималка” - 315 км/ч. Однако динамикой можно пожертвовать в пользу роскошных доработок.