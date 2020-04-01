Классический Mercedes переделали в электромобиль

Британская фирма The SL Shop представила первый в мире электрический Mercedes-Benz SL. Рестомод построен на базе родстера 350SL образца 1978 года и называется SportLine ZERO

Любопытна история данного автомобиля - в мастерскую он попал в плачевном состоянии и с отсутствием многих важных компонентов, например, двигателя и трансмиссии. Однако классический родстер решено было сохранить, и переделать в электрокар. Сначала машину полностью разобрали, восстановили каждый элемент шасси и кузова, а затем довели ее до выставочного уровня.

В техническом исполнении традиционный двигатель заменили на два электромотора и блока батарей от Tesla. У SportLine ZERO идеальная развесовка между осями, регулируемая подвеска и «завидная» динамика (точные цифры не приводятся). Причем весит он всего на 100 килограммов больше обычного родстера. Запас хода без подзарядки — около 240 километров.