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12 дек 2022

Mercedes-Benz Citan превратили во «внедорожник»

Mercedes-Benz Citan превратили во «внедорожник»
Автор фото: фирма-производитель

Удивительное дело – доработками легковых моделей «Мерседесов» занимается целое множество различных контор, взять тот же Brabus. В то же время – коммерческой техникой не занимается практически никто. Впрочем, главный секрет заключается в этом «практически»

Существует такое тюнинг-ателье Vansports, которое специализируется на доработках исключительно минивэнов и фургонов. На сей раз за основу своего проекта специалисты взяли немецкий аналог Renault KangooMercedes-Benz Citan. Автомобиль превратили в настоящий внедорожный фургон.

На Citan установили новые пружины, которые увеличили дорожный просвет микроавтобуса до 180 миллиметров. Кроме того штатные покрышки заменили на аналоги с более развитым протектором. Экстерьер дополнен накладками на бамперы, силовым багажником на крыше со светодиодными модулями.

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