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26 авг 2021

Mercedes-Benz представил новый Сitan

Mercedes-Benz представил новый Сitan
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила компактвэн Citan нового поколения. Как сообщает пресс-служба немецкого бренда, в Европе прием заказов на автомобиль стартует в середине сентября нынешнего года

Говорить про дизайн в области коммерческого транспорта – дело сложное, но здесь он присутствует! Передняя часть автомобиля выполнена в стилистике кроссоверов GLE и GLC. Да и сам автомобиль получился ладным – очень много плавных линий. Отметим, что новый Citan предлагается как в версии фургон, так и в версии минивэн. Что касается салона, то там появился небольшой 7-дюймовый дисплей, информационно-развлекательный комплекс MBUX и трехспицевый руль. Водителю доступны система удержания в полосе движения, функция распознавания дорожных знаков и система аварийного торможения.

В техническом плане автомобиль прост – гамма моторов состоит из полуторалитрового дизеля с разной степенью форсировки (на 75, 95 и 106 лошадиных сил). Есть и альтернатива в виде бензинового мотора 1.3 на 113 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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