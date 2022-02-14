Обновленный SUV из Кореи готов противопоставить рамным конкурентам электронные новшества, улучшенные ездовые характеристики и тонны очарования

Если вы бывали на выставке детских рисунков, то наверняка замечали, что девочки рисуют все больше цветочки, а мальчишки – машины. Причем у маленьких художников они выходят какими-то особенно брутальными – не автомобили, а прямо таки бронетранспортеры. И первый скетч-намек Mercedes-Benz GLB, который выдали три года назад дизайнеры немецкой марки, оказался удивительно похожим на такие вот детские рисунки. Быть может, поэтому к новинке сразу же приклеилось прозвище «маленький Gelandewagen»?

Впрочем, в итоге GLB не превратился в уменьшенную копию G-Class. Хотя крупное блюдце трехлучевой эмблемы, крутой угол передних и зад­них кузовных стоек, защитный обвес и мощные рейлинги не оставляют сомнений: этот автомобиль делали с прицелом на мужчин, а конкретно – на отцов семейств, считающих «младший» кроссовер GLA дамской игрушкой. В такую логику, кстати, вполне вписывается редкая для этого сегмента 7-местная компоновка салона. Ключевые конкуренты – BMW X1 и Audi Q3 – могут принять лишь пятерых.

С чувством достоинства

Благодаря длине 4634 мм и не менее внушительной – 2829 мм – колесной базе доступ на любой из рядов «немца» удобен. Инженеры также постарались, чтобы увесистые двери открывались на очень широкий угол, а сиденья второго ряда смещались продольно в диапазоне 140 мм. Правда, мерседесовцы честно сообщают: на третьем ряду с комфортом разместятся лишь пассажиры ростом до 168 см. Тем не менее я при своих 176 устроился там вполне сносно, хотя для этого пришлось сдвинуть вперед диван и почувствовать себя Булгаковским Швондером, отрезавшим-таки пару комнат от квартиры профессора Преображенского. Но подрастающее поколение на тесноту «галерки» жаловаться вряд ли станет, тем более что там имеются свои слоты USB-C – подключай гаджеты да играй, пока родители везут в школу или детский сад.

Если же задний ряд сложить, сдвинуть диван до упора назад и наклонить его спинки на максимальные 25°, то можно ехать практически полулежа, еще и закинув ногу на ногу, – лично я выбираю именно такой формат! Помимо добротной кожаной отделки сидений второй ряд тестового кроссовера мог похвастать регулируемыми дефлекторами вентиляции, откидным подлокотником и «лыжным» лючком.

ПОЛОСА РАЗГОНА

«Старший» дизельный мотор в комбинации с 8-ступенчатым преселективным роботом и полным приводом позволяет ускорять SUV со снаряженной массой 1735 кг до сотни всего за 7,6 с. При этом фактический расход топлива в загородном цикле лишь на 0,8 л превысил паспортный, заявленный на отметке 5,5 л/100 км.

Богатый внутренний мир

Интерьер этого Mercedes-Benz также заряжен мужской харизмой. Линии панелей по-суровому прямые, шикарная отделка дополнена спортивным антуражем в виде подрулевых «лепестков», педалей с металлическими накладками, широких поручней дверей и подрезанной снизу пухлой баранкой. Эргономика, само собой, продумана до мелочей, а передовая электроника стремится обеспечить экипажу максимальный комфорт. Взять хотя бы удобнейшие передние кресла с электрорегулировками, памятью положений, удлинителем подушек и такой интересной «фишкой», как кинетическая функция: с нажатием виртуальной кнопки положения спинки и подушки меняются в небольшом диапазоне, чтобы расслабить затекшие мышцы водителя и переднего пассажира после многочасовой езды.

Что касается цифрового инструментария, то первую скрипку играет отзывчивый тачпад на центральном тоннеле и 10,25-дюймовые цифровая приборка и центральный сенсорный дисплей, объединенные в широкоформатное и насыщенное информацией табло. Правда, в целом электроника, как мне показалось, излишне опекает водителя. Скажем, пока я тестировал систему контроля рядности, GLB предложил мне выпить чашечку кофе, решив, что я устал. Когда же я пытался пересечь разметку, намеренно не включив поворотник, поводырь вернул машину на курс, резковато притормозив соответствующие колеса, – услышав дидактический скрежет колодок, я даже вздрогнул от неожиданности.

А вот работа системы контроля мертвых зон хороша без оговорок. На самом деле это первый автомобиль, которому я готов крикнуть «Браво!» за наглядность сигналов светодиодов, вмонтированных в зеркальные элементы. Прежде я считал, что такую информативность могут обеспечить только крупные индикаторы в корпусах зеркал, но GLB доказал, что может быть и по-другому.

В багажнике, конечно, есть сервопривод, а дверь поднимается так высоко, что под ней можно прятаться от дождя. Но, заглянув в «трюм» тестового «трехрядника», я понял, что путешествовать всемером будет проблематично: в этом случае за задними сиденьями остается всего 130 л объема – поневоле задумаешься об установке кофра на крышу. А вот при 5-местной рассадке ограничивать себя в багаже уже не нужно. Тем более что, если сместить диван максимально вперед, базовый объем отсека увеличится с 570 до 760 л, – влезут и крупные чемоданы, и спорт­инвентарь.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Функция Easy-Entry обеспечивает удобный доступ на третий ряд после складывания спинки центрального дивана и его смещения вперед. Еще одна опциональная возможность – складывающееся переднее пассажирское кресло – позволяет перевозить в компактном автомобиле длинномеры.

Уверенной поступью

Если соплатформенный Mercedes-Benz GLA воспринимается на ходу как вертлявый и зажигательный, то повышенный до 7-местного статуса GLB едет скорее, как «старшие» модели марки, базирующиеся на «тележ­ке» MRA. Нет, о флегматичности реакций, разумеется, речи не идет, но руль, как мне кажется, намеренно расслаблен в «нулевом» положении, а если резко заправить этот SUV в поворот, он отреагирует с показательной задержкой, будто читая мне нотацию: «Полегче! Я не какая-нибудь «зажигалка», а премиальный семейный транспорт». При этом «немец» прописывает траекторию ювелирно точно, в том числе благодаря задней «многорычажке» и системе полного привода с «умной» муфтой, передающей на заднюю ось 20% тяги в режиме Normal и 30% при выборе предустановки Dynamic.

Курсовая устойчивость на скоростных прямых сочетается с отменной плавностью хода. Остается лишь удивляться, что тестовый автомобиль оснащен обычным пружинным шасси, без адаптивных амортизаторов. На перегоне из Москвы в Каширу у меня возникло полное ощущение, что я не еду, а плыву на моторном катере. Да и неровности подмосковных грунтовок GLB сгладил точно утюгом.

Внедорожный потенциал, признаюсь, проверил на бегу, заставив машину пару раз вывесить колесо на дачной грунтовке. Кроссовер справился легко, не пришлось даже задействовать режим Offroad, в котором муфта блокируется. Ну и, наконец, 190-сильный дизельный мотор – это просто песня, особенно в паре с быстрым и плавным преселективным 8-ступенчатым роботом. SUV не мешкает ни на старте, ни при ускорении с любых скоростей, разрешенных ПДД.

Словом, Mercedes-Benz GLB показал себя как автомобиль с характером и двойственной маркетинговой миссией. Заложенный в него функционал позволяет конкурировать не только с прямыми премиальными соперниками вроде Audi Q3 и BMX X1, но и с массовыми 7-местными «одноклассниками» Skoda Kodiaq и Peugeot 5008, ориентированными на семейные ценности. Если учесть, что цены на штутгартский кроссовер стартуют с 3 547 400 рублей, то он является интересной альтернативой и тем и другим.

Технические характеристики Mercedes-Benz GLB Габариты, мм 4634×1834×1658 Колесная база, мм 2829 Дорожный просвет, мм 204 Объем багажника, л 570–1805 Снаряженная масса, кг 1735 Диаметр разворота, м 11,7 Тип двигателя дизельный L4 Рабочий объем, см³ 1950 Макс. мощность, л.с./об/мин 190/3800 Макс. момент, Нм/об/мин 400/1600–2600 Привод полный Трансмиссия роботизированная 8-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 217 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,6 Расход топлива (средний), л/100 км 5,5 Объем бака, л 60