Новый Mercedes-Benz GLB выходит на рынок в виде электрокара

Компания Mercedes-Benz представила новое поколение кроссовера GLB. На старте продаж модель будет доступна исключительно с электрической силовой установкой

Базовая версия GLB 250+ получила электромотор на 268 л.с. и 85-киловаттную батарею, которая обеспечивает до 630 км запаса хода. На ступень выше расположилась версия GLB 350 4Matic, которая дополнительно оборудована передним электромотором. В итоге суммарная мощность системы составляет 349 л.с. Запас хода – 615 км. Производитель сообщает, что в 2026 году гамма будет расширена за счет более доступной электрической модификации, а затем появятся и гибридные версии.

Дизайн обновленного GLB выполнен в актуальной стилистике бренда. Можно заметить характерные светодиодные фары в форме звезд, заднюю часть кузова как у Vision EQXX с П-образными фонарями, а также фирменную вставку под решетку радиатора и выдвижные дверные ручки. Внутри появилась полностью цифровая передняя панель, разделенная на три отдельных дисплея. В оснащение входит система ИИ на базе сервисов Microsoft и Google. Стоимость кроссовера в Европе начинается от 59 тыс. евро (5,25 млн рублей).