120-летний Mercedes Simplex вернулся на “трассу”

Американский автомобильный журнал провел тест-драйв 120-летнего Mercedes Simplex во время Автопробега ретромобилей от Лондона до Брайтона. Старенький Simplex смог завершить 54-мильный марафон, но не обошлось и без проблем. Дважды автомобиль выходил из строя из-за перегрева двигателя

Давайте вспомним историю данной модели. На самом деле она начинается в 1900 году, когда компания Daimler-Motoren-Gesellschaft создала свой первый автомобиль Mercedes 35 PC. К слову, именно данный автомобиль был впервые назван в честь дочери главы компании Эмиля Еллинека. После дебюта 35 PC инженеры начали сразу думать над тем, как упростить конструкцию и улучшить удобство управления автомобилем. В итоге, уже через год в Париже дебютировала обновленная модель - Mercedes Simplex. Дополнительное название Simplex говорит обо всех изменениях в автомобиле, ведь с латыни оно означает «простой».

Несомненно, сейчас управление таким автомобиль отнюдь не покажется простым на первый взгляд. Четыре педали, ряд рычагов, множество вентилей и непонятный навигационный прибор на деревянном руле могут ввести в ступор неподготовленного водителя. Как отмечают счастливчики, которым удалось “оседлать” железного коня, при правильном подходе управление Simplex не просто становится простым, но также и приносит удовольствие.

Mercedes Simplex, который принял участие в лондонском заезде, был выпущен в 1904 году и оснащался 5.3-литровым 4-цилиндровым мотором, который развивал мощность в 32 л.с. (при 1200 об/мин). Этой мощности хватило для того, чтобы разогнать автомобиль до максимальной скорости в 40 миль/ч (65 км/ч). Для того времени это были достаточно внушительные показатели. На самом деле, это не удивительно, поскольку Mercedes Simplex разрабатывался именно для скоростной езды, и с 1902 по 1904 гг не раз принимал участие в различных спортивных соревнованиях, в которых зачастую занимал первые места.

