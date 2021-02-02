A-класс больше не будет самым маленьким в линейке Mercedes

Немецкий производитель собирается выпустить модель компактнее А-класса. Как будет называться новый сегмент, и что он будет из себя представлять – неизвестно

По некоторым данным, А-класс просто переработают – лишив его пары дверей. То есть, получается, что нас ожидает трехдверный хэтчбек и кроссовер? Да, именно так. Причем обычную легковушку покажут нам уже в 2022 году, а кроссовер – в 2023.

К слову, первая информация о компактных Mercedes просочилась еще в середине прошлого года. Тогда, главный инженер, Аксель Хейкс, заявил, что платформа MFA, на которой и базируется А-класс, является модульной и предполагает создание еще более компактных машин.