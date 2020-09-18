Автомобили Mercedes-Benz отозвали в России из-за проблем с ESP

Марка Mercedes-Benz объявила в России отзывную кампанию для 493 автомобилей из-за проблем с ПО в системе стабилизации
Как сообщает Росстандарт, к дилерам приглашают владельцев трёх моделей — C-класса в исполнении AMG, суперкаров AMG GT и кроссоверов GLC. Все дефектные автомобили были проданы дилерами в 2018–2019 годах.
Причиной отзыва названа вероятность «несоответствия спецификации программного обеспечения блока управления ESP». Дилеры проверят версию ПО и при необходимости установят обновление. За последние полгода компания Мерседес отзывала автомобили в России более десяти раз. В конце августа в автомобилях пяти моделей немецкой марки выявили проблемы с маслопроводом турбокомпрессора.