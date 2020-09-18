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18 сен 2020

Автомобили Mercedes-Benz отозвали в России из-за проблем с ESP

Автомобили Mercedes-Benz отозвали в России из-за проблем с ESP
Автор фото: фирма-производитель

Марка Mercedes-Benz объявила в России отзывную кампанию для 493 автомобилей из-за проблем с ПО в системе стабилизации

Как сообщает Росстандарт, к дилерам приглашают владельцев трёх моделей — C-класса в исполнении AMG, суперкаров AMG GT и кроссоверов GLC. Все дефектные автомобили были проданы дилерами в 2018–2019 годах.

Причиной отзыва названа вероятность «несоответ­ствия специ­фикации программного обеспечения блока управления ESP». Дилеры проверят версию ПО и при необходи­мости установят обновление. За последние полгода компания Мерседес отзывала авто­мобили в России более десяти раз. В конце августа в авто­мобилях пяти моделей немецкой марки выявили проблемы с масло­проводом турбо­компрессора.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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