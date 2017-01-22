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22 янв 2017

Daimler AG начнет строительство собственного завода в РФ в 2018 году

Daimler AG начнет строительство собственного завода в РФ в 2018 году
Автор фото: фликр.ком

Немецкий концерн Daimler AG может начать возведение собственного автомобилестроительного предприятия на территории РФ уже в следующем году.

Об этом журналистам рассказал руководитель Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, уже в 2018 году может начаться строительство завода немецкого автопроизводителя в нашей стране, а уже через три года с конвейера этого предприятия сойдет первый автомобиль.

«Недавно буквально межведомственная комиссия в конце прошлого года приняла решение, поэтому в ближайшее время формальный момент, связанный с подписанием (специнвестконтракта - ред.) будет реализован. Что касается начала инвестиций, то после проведения всех необходимых проектных работ, начиная со следующего года, компания начнет строить предприятие в Московской области. Выход на производство самих автомобилей традиционно занимает примерно три года», - заявил министр.

Напомним, что концерн Daimler AG планирует вложить в проект организации серийного производства автомобилей в Подмосковье не менее 300 млн евро. Соглашение с российскими партнерами было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2016). Одобрение на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) было получено от Минпромторга еще в июле прошлого года.

Стоит отметить, что, как утверждают официальные представители самого немецкого концерна, в руководстве Daimler AG окончательного решения по этому проекту еще не принято.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews, Мотор, Автостат

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