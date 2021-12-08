Дата в истории: дебют двух «Мерседесов»!

8 декабря – день крайне интересный. В этот день состоялся дебют двух легендарных моделей Mercedes-Benz.

Первый – Mercedes-Benz 300. Знающие люди подскажут нам, но дебют этой модели состоялся раньше – осенью 1951 года на автосалоне во Франкфурте. Да, все верно, но именно 8 декабря того же года машину показали канцлеру Германии Конраду Адэнауеру, который высоко отозвался о новинке. После этого «трехсотый» стал официально называться Adenauer – в честь политика. В период с 1951 по 1958 годы выпустили всего 760 экземпляров Type 300. Их использовали в основном государственные службы Германии, а также послы и представители дипломатических миссий.

Второй Мерседес любим россиянами и сегодня - W124. Этот седан бизнес-класса продержался на конвейере с 1984 по 1996 год! Придя на смену выносливому, но архаичному (по дизайну) W123, он произвел настоящий фурор среди покупателей и просто любителей марки Mercedes-Benz своим свежим дизайном, большим количеством технических новинок и традиционным для MB широким выбором двигателей.