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8 дек 2021

Дата в истории: дебют двух «Мерседесов»!

Дата в истории: дебют двух «Мерседесов»!
Автор фото: фирма-производитель

8 декабря – день крайне интересный.  В этот день состоялся дебют двух легендарных моделей Mercedes-Benz.

Первый – Mercedes-Benz 300. Знающие люди подскажут нам,  но дебют этой модели состоялся раньше – осенью 1951 года на автосалоне во Франкфурте. Да, все верно, но именно 8 декабря того же года машину показали канцлеру Германии Конраду Адэнауеру, который высоко отозвался о новинке. После этого «трехсотый» стал официально называться Adenauer – в честь политика. В период с 1951 по 1958 годы выпустили всего 760 экземпляров Type 300. Их использовали в основном государственные службы Германии, а также послы и представители дипломатических миссий.

Второй Мерседес любим россиянами и сегодня  - W124.  Этот седан бизнес-класса продержался на конвейере с 1984 по 1996 год! Придя на смену выносливому, но архаичному (по дизайну) W123, он произвел настоящий фурор среди покупателей и просто любителей марки Mercedes-Benz своим свежим дизайном, большим количеством технических новинок и традиционным для MB широким выбором двигателей. 

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