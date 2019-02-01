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1 фев 2019

Едут в Женеву зеленые «Мерсы»

Едут в Женеву зеленые «Мерсы»
Автор фото: фирма-производитель

Женевский автосалон будет крайне экологическим, иначе как можно объяснить заявку большого количества электромобилей и гибридов. Особо отличаются в этом плане немцы. Например, Mercedes представит электрический минивэн

Важно отметить, что этот автомобиль будет прототипом, однако он будет очень близок к серийному образцу, который  должен выйти на рынок в 2022 году. Отметим, что минивэн станет некоторым завершением «зеленой» линейки EQ, куда также входят: кроссовер EQC, хэтчбек EQA, маленький кроссовер EQB и большой седан EQS.

Данных о характеристиках будущего электрического минивэна пока нет, но «Мерседес» уже предлагает электрические версии фургонов Sprinter и Vito. Оба автомобиля оснащаются электрическим  мотором с отдачей в 115 л. с. и 300 Нм крутящего момента. Комплект батарей на 41,4 кВт•ч позволяет автомобилю проезжать без подзарядки до 150 километров.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, AutoHack

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