Едут в Женеву зеленые «Мерсы»

Женевский автосалон будет крайне экологическим, иначе как можно объяснить заявку большого количества электромобилей и гибридов. Особо отличаются в этом плане немцы. Например, Mercedes представит электрический минивэн

Важно отметить, что этот автомобиль будет прототипом, однако он будет очень близок к серийному образцу, который должен выйти на рынок в 2022 году. Отметим, что минивэн станет некоторым завершением «зеленой» линейки EQ, куда также входят: кроссовер EQC, хэтчбек EQA, маленький кроссовер EQB и большой седан EQS.

Данных о характеристиках будущего электрического минивэна пока нет, но «Мерседес» уже предлагает электрические версии фургонов Sprinter и Vito. Оба автомобиля оснащаются электрическим мотором с отдачей в 115 л. с. и 300 Нм крутящего момента. Комплект батарей на 41,4 кВт•ч позволяет автомобилю проезжать без подзарядки до 150 километров.