Гибридизация немецких малышей

Не пугайтесь страшных формулировок, просто Mercedes-Benz анонсировал очередное пополнение начального семейства: седан, хэтч и компактвэн обзавелись электромоторами

Да, сразу три модели концерна «проапгрейдили» до гибридов. Речь идет о седане и хэтчбеке A-класса, а также о компактвэне B-класса. Все модели получили индекс 250e. Между тем, силовая установка состоит из 1,33-литрового бензинового турбомотора мощностью 163 л.с. и электродвигателя с отдачей чуть более 100 л.с. Совокупно они развивают 220 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Все это добро работает в паре с восьмиступенчатым роботом.

Что касается технических характеристик, то хэтчбек Mercedes-Benz A 250e ускоряется до 100 км/ч за 6,6 секунды, и это самый быстрый результат в семействе. Седан и компактвэн будут чуть менее расторопными. К слову, 15,6-киловаттная батарея с жидкостным охлаждением обеспечивает запас хода без бензинового мотора от 56 до 69 км в зависимости от типа кузова и дорожных условий. Зарядить батарею от 10% до 100% при использовании источника переменного тока получится за менее чем два часа.