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26 фев 2020

Электрический Mercedes EQA замечен на тестах

Электрический Mercedes EQA замечен на тестах
Автор фото: фирма-производитель

Опубликованы официальные «шпионские» снимки электрокроссовера EQA. Автомобиль находится на испытаниях в Швеции

Впервые Mercedes-Benz показал прототип компактного электрокара с обозначением EQA еще в 2017 году. В процессе подготовки к конвейеру EQA полностью сменил формат, превратившись из трехдверного хэтча в пятидверный вседорожник – и производитель рассчитывает полностью рассекретить его еще до конца года.

Собственно, пока в Штутгарте предложили полюбоваться фотографиями закамуфлированного прототипа, сделанными во время испытаний EQA в морозной Северной Швеции. Утверждается, что во время тестирования холодной погодой прототипы кроссовера в первую очередь проверяют на способность удерживать энергозапас батарей и стабильно подзаряжать их. Любопытно, что производитель пока не вдается в подробности относительно силовой установки будущей младшей «электрички». Между тем, концептуальный EQA был снабжен двумя электромоторами, совокупно развивающими 270 л.с. и 499 Нм крутящего момента, что позволяло ему набирать первую «сотню» примерно за 5 секунд. 60-киловаттная батарея обеспечивала запас хода в 400 км.

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