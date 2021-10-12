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12 окт 2021

Эра AMG GT подошла к концу?

Эра AMG GT подошла к концу?
Автор фото: фирма-производитель

Европейские СМИ сообщают, что эпоха культового спорткара подходит к концу. Так ли это на самом деле?

Да, сейчас во многих СМИ проходит информация о том, что в декабре выпуск спортивных купе и родстеров AMG GT будет завершен. На смену им придет новый Mercedes SL, который, правда, пока еще не был представлен официально.  Впрочем, уже сейчас известно, что автомобиль получит 800-сильный мотор V8 от AMG GT 63 E Performance.  Причем данная силовая установка будет доступна лишь в старших версиях спорткара, а базовые модификации будут оснащать трехлитровыми рядными «шестерками».

Самое интересное заключается в том, что роль замены AMG GT  у SL будет временная. Руководство марки уже не раз заявляло о том, что данная модель будет возрождена в виде мощного электромобиля. Правда, сколько придется ждать новой премьеры – неизвестно. Напомним, что подразделение AMG было создано в 1967 году. Причем изначально компания существовала отдельно от Mercedes, хотя и была основана бывшими сотрудниками немецкого концерна -  инженерами Хансом Вернером Ауфрехтом и Эрхардом Мельхером. В 1990 году руководство концерна Daimler-Benz подписало партнёрский договор с тюнинг-ателье, а в 1999 году был выкуплен контрольный пакет акций. В 2005 году концерн полностью поглотил фирму, основав отдельное подразделение Mercedes-AMG GmbH.  За все время существования AMG ни разу не сменила профиль своей деятельности, продолжая дорабатывать стандартные автомобили Mercedes и создавать настоящие гоночные болиды.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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