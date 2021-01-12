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12 янв 2021

Канадцам страшно ездить на новых Mercedes

Канадцам страшно ездить на новых Mercedes
Автор фото: фирма-производитель

Читатели Motorpage, что бы вы сказали в том случае, если бы на вашем автомобиле заклинил руль. Наверное, вы бы выругались на него, но такое наверняка происходит с какими-нибудь условными «Запорожцами» лохматых годов. А как вы отреагируете на тот факт, что подобная ситуация случится в новеньком Mercedes?

Без шуток, именно это и  случилось с одним несчастным канадцем в 2017 году. Причем подобное произошло во время движения, так что мы даже представить боимся, что испытал водитель на себе.  Теперь уже третий год машина стоит на парковке, а господин Янг даже не хочет к ней подходить.

А что в это время делал официальный дилер? По некоторым данным была проведена проверка машины, которая не выявила никаких поломок.  Есть и другая точка зрения – машину починили, но Янг захотел заменить машину или полностью возместить ее стоимость. Такую позицию он занял после того, как узнал, что штаб-квартира объявляла отзыв автомобилей со схожей проблемой. Причем там Янгу сообщили, что и его машина должна была быть отозвана, однако дилер почему-то этого не сделал.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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