Канадцам страшно ездить на новых Mercedes

Читатели Motorpage, что бы вы сказали в том случае, если бы на вашем автомобиле заклинил руль. Наверное, вы бы выругались на него, но такое наверняка происходит с какими-нибудь условными «Запорожцами» лохматых годов. А как вы отреагируете на тот факт, что подобная ситуация случится в новеньком Mercedes?

Без шуток, именно это и случилось с одним несчастным канадцем в 2017 году. Причем подобное произошло во время движения, так что мы даже представить боимся, что испытал водитель на себе. Теперь уже третий год машина стоит на парковке, а господин Янг даже не хочет к ней подходить.

А что в это время делал официальный дилер? По некоторым данным была проведена проверка машины, которая не выявила никаких поломок. Есть и другая точка зрения – машину починили, но Янг захотел заменить машину или полностью возместить ее стоимость. Такую позицию он занял после того, как узнал, что штаб-квартира объявляла отзыв автомобилей со схожей проблемой. Причем там Янгу сообщили, что и его машина должна была быть отозвана, однако дилер почему-то этого не сделал.