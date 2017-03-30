Компания Mercedes-Benz в ближайшее время собирается увеличить объемы производства автомобилей на своих заводах в России до 20-25 тысяч в год

Об этом рассказал член правления Mercedes-Benz Cars Маркус Шэфэр, ответственный за управление поставками и производство в одном из своих недавних интервью.

Так же Шэфэр отметил, что в планах компании увеличить локализацию производства и наладить полный цикл изготовления автомобиля, включающего все заводские процедуры, от сварки кузовных панелей и покраски до финальной сборки. Член правления Mercedes-Benz Cars подчеркнул, что полная локализация, в отличии от мелкоузловой сборки, сложная задача, которая будет реализована по всем существующим стандартам индустрии.

Речь, конечно же идет о новом заводе Mercedes-Benz, строительство которого уже началось в подмосковном Солнечногорске, на котором компания планирует выпускать седаны Е-класса и некоторые кроссоверы, точный перечень которых пока уточняется и согласовывается с руководством Daimler и российскими дилерами.