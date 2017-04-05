Автомобильный портал Motorpage
5 апр 2017

Концерн Daimler не будет развивать тему водородных автомобилей

Концерн Daimler не будет развивать тему водородных автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Daimler AG не намерен развивать собственные технологии в области автомобилей на топливных водородных ячейках, сосредоточившись на электромобилях с привычными литий-ионными аккумуляторами

Как заявил глава концерна Daimler AG Дитер Цитше аккумуляторные батареи для электромобилей становятся все дешевле, а технологии, применяемые при их производстве развиваются небывалыми темпами. Стоимость же производства водорода для автомобилей на топливных ячейках остается слишком высокой.

«Преимущество этой технологии над аккумуляторными электромобилями истощается и, следовательно, водородные технологии почти не развиваются», — заявил Цитше на автомобильном форуме в Штутгарте.

Тем не менее, в следующем году, Mercedes-Benz намерен вывести на рынок кроссовер GLC F-Cell, который совмещает в себе обе технологии. Благодаря присутствию и топливных ячеек и электромотора с батареями запас хода у кроссовера превысит 500 км.

Но основные усилия будут сосредоточены над развитием суббренда EQ, под которым будут выпускаться «зеленые» автомобили. В развитие EQ концерн Daimler инвестирует более 2 миллиардов евро. В концерне прогнозируют, что в ближайшие 10 лет доля электромобилей в общем объеме производства достигнет 25 процентов.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Mercedes-Benz

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz F-class 2018

Mercedes-Benz привезет в Китай новый А-класс

05 апреля 2017

Mercedes-AMG подготовил конкурента BMW X3M и Porsche Macan Turbo

05 апреля 2017

Компания Daimler планирует наращивать производство в РФ

30 марта 2017

Mercedes откроет завод в Подмосковье

15 марта 2017
Mercedes-AMG GT Concept 2017

Mercedes-AMG GT Concept: конкурент для Panamera

07 марта 2017

Отзыв Mercedes-Benz

06 марта 2017

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q5 - audi q5 2017 задать жару Тест драйв
05 апреля 2017

Audi Q5
"Задать жару"
- polaris ranger xp 900 eps high lifter edition и делу время, и потехе час
Мотоциклы
04 апреля 2017


"И делу время, и потехе час"
BMW X5 - bmw x5 xdrive40e 2016 в мечтах о калифорнии
Тест драйв
03 апреля 2017

BMW X5
"В мечтах о Калифорнии (California Dreamin)"
Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport 2017 мне бы в небо
Тест драйв
31 марта 2017

Land Rover Range Rover Sport
"Мне бы в небо"

Написано новостей:

1 8 5 8 3