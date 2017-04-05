Концерн Daimler AG не намерен развивать собственные технологии в области автомобилей на топливных водородных ячейках, сосредоточившись на электромобилях с привычными литий-ионными аккумуляторами

Как заявил глава концерна Daimler AG Дитер Цитше аккумуляторные батареи для электромобилей становятся все дешевле, а технологии, применяемые при их производстве развиваются небывалыми темпами. Стоимость же производства водорода для автомобилей на топливных ячейках остается слишком высокой.

«Преимущество этой технологии над аккумуляторными электромобилями истощается и, следовательно, водородные технологии почти не развиваются», — заявил Цитше на автомобильном форуме в Штутгарте.

Тем не менее, в следующем году, Mercedes-Benz намерен вывести на рынок кроссовер GLC F-Cell, который совмещает в себе обе технологии. Благодаря присутствию и топливных ячеек и электромотора с батареями запас хода у кроссовера превысит 500 км.

Но основные усилия будут сосредоточены над развитием суббренда EQ, под которым будут выпускаться «зеленые» автомобили. В развитие EQ концерн Daimler инвестирует более 2 миллиардов евро. В концерне прогнозируют, что в ближайшие 10 лет доля электромобилей в общем объеме производства достигнет 25 процентов.