Конкурент Tesla Model S от Mercedes-Benz вышел на тесты

Компания Mercedes-Benz начала испытания на обычных дорогах большого электро­мобиля EQS, который составит конкурен­цию Tesla Model S и Porsche Taycan.

Новинка попала в объективы шпионов. Cудя по кадрам, можно говорить о том, что пропорциями Mercedes-Benz EQS напоминает седан CLS, а фарами и решёткой радиатора — электри­ческий кроссовер EQС. При этом у будущей новинки, как у Model S и Taycan, безрамоч­ные окна, выдвижные дверные ручки.