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26 июл 2019

Конкурент Tesla Model S от Mercedes-Benz вышел на тесты

Конкурент Tesla Model S от Mercedes-Benz вышел на тесты

Компания Mercedes-Benz начала испытания на обычных дорогах большого электро­мобиля EQS, который составит конкурен­цию Tesla Model S и Porsche Taycan. 

Новинка попала в объективы шпионов. Cудя по кадрам, можно говорить о том, что пропорциями Mercedes-Benz EQS напоминает седан CLS, а фарами и решёткой радиатора — электри­ческий кроссовер EQС. При этом у будущей новинки, как у Model S и Taycan, безрамоч­ные окна, выдвижные дверные ручки.

Что касается технических данных, то EQS построят на модульной платформе MEA (Modular Electric Architecture). Лифтбек получит алюмини­евый кузов, аккуму­лятор ёмкостью около 90 кВт⋅ч под полом салона и два электро­мотора (по одному на каждой оси).Ожидается, что электромобиль окажется мощнее 408-сильного кроссо­вера EQС, а запас хода на одной зарядке составит 400–500 кило­метров. Примерно такие же показатели будут и у Porsche Taycan.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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