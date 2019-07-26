Конкурент Tesla Model S от Mercedes-Benz вышел на тесты

Компания Mercedes-Benz начала испытания на обычных дорогах большого электромобиля EQS, который составит конкуренцию Tesla Model S и Porsche Taycan.
Новинка попала в объективы шпионов. Cудя по кадрам, можно говорить о том, что пропорциями Mercedes-Benz EQS напоминает седан CLS, а фарами и решёткой радиатора — электрический кроссовер EQС. При этом у будущей новинки, как у Model S и Taycan, безрамочные окна, выдвижные дверные ручки.
Что касается технических данных, то EQS построят на модульной платформе MEA (Modular Electric Architecture). Лифтбек получит алюминиевый кузов, аккумулятор ёмкостью около 90 кВт⋅ч под полом салона и два электромотора (по одному на каждой оси).Ожидается, что электромобиль окажется мощнее