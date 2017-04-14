Автомобильный портал Motorpage
14 апр 2017

Mercedes-AMG начал тесты гиперкара Project One

Mercedes-AMG начал тесты гиперкара Project One
Автор фото: фирма-производитель

Отделение Mercedes-AMG приступило к тестам своего первого в истории гиперкара, который получил имя Project One

Как заявил глава отделения Тобиас Моерс, в настоящее время прототипы проходят испытания на нескольких гоночных трассах, а также на собственном испытательном полигоне концерна Daimler AG.

Mercedes-AMG Project One получит такую же силовую установку, что и болиды Формулы 1 заводской команды Mercedes AMG Petronas. Ее основой является 1,6-литровый турбодвигатель. А вот электромоторов будет сразу четыре — по одному для каждого из колес. Силовой установке будут помогать системы MGU-K и MGU-H. Первая преобразует в электричество механическую и тепловую энергию, вторая — энергию выхлопных газов. По неофициальным данным суммарная мощность силовой установки Project One превысит 1000 л.с.

Любопытно, что ресурс двигателя составляет всего 50 тысяч километров, после чего он подлежит замене или полной переборке. За обе операции платить придется будущему владельцу. Стоимость каждого экземпляра Project One составит 2,275 миллиона евро, он будет выпущен тиражом в 275 экземпляров. По неподтвержденной информации весь тираж гиперкара уже раскуплен.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Mercedes-AMG

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz SL

Новый Mercedes-Benz SL получит мягкую крышу

13 апреля 2017
Mercedes-Benz S-classe

Обновленный Mercedes-Benz S-класса получит автопилот

10 апреля 2017

Концерн Daimler не будет развивать тему водородных автомобилей

05 апреля 2017
Mercedes-Benz F-class 2018

Mercedes-Benz привезет в Китай новый А-класс

05 апреля 2017

Mercedes-AMG подготовил конкурента BMW X3M и Porsche Macan Turbo

05 апреля 2017

Компания Daimler планирует наращивать производство в РФ

30 марта 2017

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX60 - infiniti qx60 2017 в круиз! Тест драйв
14 апреля 2017

Infiniti QX60
"В круиз!"
Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace - сравнительный тест mercedes-benz glc 250 coupe и jaguar f-pace 3.0. в поисках адреналина
Сравнительный тест
12 апреля 2017

Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace
"В поисках адреналина"
Porsche 911 Carrera GTS - porsche 911 gts 2018 въехать в рай
Тест драйв
10 апреля 2017

Porsche 911 Carrera GTS
"Въехать в рай"
KIA Soul - kia soul 2017 канонам вопреки
Тест драйв
07 апреля 2017

KIA Soul
"Канонам вопреки"

Написано новостей:

1 8 6 4 3