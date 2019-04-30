Mercedes-AMG отложил серийный выпуск флагманского гиперкара One

Старт производства гибридного суперкара Mercedes-AMG One пришлось перенести в связи с необходимостью снижения уровня вредных выбросов автомобиля без потери мощности

Издание Autocar, со ссылкой на главу подразделения AMG сообщает, что компания приняла решение отложить выпуск флагманского гиперкара One в связи с необходимостью установки на автомобиль нового фильтра, который позволит гиперкару пройти сертификацию по уровню вредных выбросов мирового цикла WLTP. При этом инженерам не придется снижать суммарную отдачу силовой установки автомобиля.

Напомним, что Mercedes-AMG One оснастят гибридной силовой установкой на основе модифицированного 1,6-литрового наддувного агрегата V6, который используется на болидах заводской команды «Мерседеса» в Формуле-1. В паре с ним работают электромоторы, которые расположены на задней оси и на передних колесах. Суммарная мощность агрегатов превышает 1000 лошадиных сил.