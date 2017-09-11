Гиперкар Mercedes-AMG Project One будет одной из главных звезд автосалона во Франкфурте, который открывается завтра утром. Это абсолютно бескомпромиссная машина и последний тизер, опубликованный в преддверии презентации только подтверждает это.

На фотографии гиперкар грузят в фуру явно для доставки на автосалон во Франкфурт и его корма предстает перед нами во всей красе. У автомобиля очень широкие крылья, а его кузов пересекается со спротпротими из гонок на выносливость. При этом у Project One есть небольшой киль и воздухозаборник, размещенный на крыше кабины. Внизу по центру размещена большая выхлопная труба.

Некоторые технические подробности о Project One Mercedes-AMG уже раскрыл. Так силовая установка будет состоять из 1,6-литрового двигателя от болида Формулы 1 и четырех электромоторов. Суммарная мощность силовой установки — 1020 л.с. Этого должно быть достаточно для того, чтобы разогнать гиперкар до 350 км/ч. Производитель даст гарантию на силовую установку в 50 тысяч километров, после этого бензиновый двигатель подлежит либо полной переборке либо замене. Причем, за счет владельца.

Mercedes-AMG Project One будет выпущен крайне ограниченным тиражом в 275 экземпляров (причем, все они уже раскуплены), стоимость каждой машины составляет 2,2 миллиона евро.