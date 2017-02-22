Британское издание «Autocar» со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецкая компания Mercedes-Benz планирует подготовить новый «заряженный» седан к грядущей автомобильной выставке в Женеве.

По данным издания, немецкий автопроизводитель, а точнее его спортивное подразделение Mercedes-AMG, этой весной выставит на своем стенде в Женеве концептуальный седан GT4, серийная версия которого займет в спортивной линейке автопроизводителя место модели CLS Shooting Brake, а на мировом рынке будет конкурировать с Porsche Panamera Turbo.

Предполагается, что в основу автомобиля ляжет модульная платформа Modular Rear Architecture (MRA), которая также будет использоваться для создания нового поколения открытого E-Class, а ранее применялась в моделях C 63, E 63 и S 63. Для сокращения массы автомобиля в его конструкции будут широко применяться высокопрочная сталь горячей формовки и алюминий.

Под капотом будущей новинки ожидается появление бензинового четырехлитрового силового агрегата конфигурации V8. Точная мощность двигателя пока неизвестна, однако эксперты полагают, что она составит не менее 600 л.с.. В комплекте с ним будет установлена автоматическая КПП Speedshift MCT.

Отмечается, что презентация концепт-кара будет приурочена к пятидесятилетию спортивного подразделения Mercedes-AMG. Сам же концепт призван показать, чего ждать от будущего серийного GT4, который появится только в будущем году.