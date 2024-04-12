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12 апр 2024

Mercedes-AMG разрабатывает электрический кроссовер мощностью свыше 1000 л.с.

Mercedes-AMG разрабатывает электрический кроссовер мощностью свыше 1000 л.с.
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что компания Mercedes намерена к 2026 году вывести на рынок электрический спортивный кроссовер AMG вместо неудавшегося проекта Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, который показали еще в 2018 году

Предполагается, что в основу модели ляжет платформа AMG.EA, на которой также базируется концепт Vision AMG, представленный в 2022 году. Вероятно, у этого прототипа позаимствуют некоторые дизайнерские решения в виде оптики, имитирующей логотип бренда, светодиодной решетки радиатора и отсутствие дверных ручек.

Другими словами, Mercedes готовит конкурента Lotus Eletre или даже гибридному BMW XM. Судя по слухам, суммарная мощность электрической силовой установки будущего кроссовера от AMG превысит 1000 л.с.

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