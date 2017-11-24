Компания Mercedes-AMG готовит седан GT, который здесь по традиции называют «четырехдверным купе». Несмотря на название он построен не на платформе купе GT, а на базе платформы MRA, на которой сделаны заднеприводные Mercedes-Benz.

Машина официально будет представлена в марте следующего года. В начале на рынке появится версия с 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 600 л.с. Но на этом немцы не собираются останавливаться: в 2019 году у седана GT появится гибридная версия и ее мощность составит впечатляющие 800-805 л.с. Этот вариант станет прямым конкурентом топовой Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Она будет полноприводной: бензиновому двигателю будет помогать электромотор.

Кроме этих двух версий у седана Mercedes-AMG GT будет еще несколько. Причем, как ожидается, все оставшиеся будут гибридными. Один из вариантов будет иметь силовую установку мощностью 670 л.с. с возможностью движения исключительно на электротяге с запасом хода около 30 километров.

