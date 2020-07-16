Mercedes анонсировал мощнейший серийный автомобиль в своей истории

Новый суперкар Mercedes-AMG GT Black Series получит восьмицилиндровый двигатель мощностью 730 лошадиных сил

Mercedes-AMG опубликовал в твиттере тизер топовой модификации суперкара GT под названием Black Series. Новинка станет самым мощным серийным автомобилем в истории немецкой марки, если не брать в расчет эксклюзивный 1000-сильный гиперкар One, сборка которого еще не началась.

Mercedes-AMG GT Black Series оснастят новым четырехлитровым мотором V8 с двумя турбинами, отдача которого составит 730 лошадиных сил. Это на 145 сил больше отдачи двигателя нынешнего флагмана линейки GT R и на 90 л. с. мощнее четырехдверного суперкара Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door.

Инженеры AMG работают над экстремальным купе GT Black Series последние несколько лет. Автомобиль получит облегченную конструкцию с расширенным использованием композитных материалов, проработанный аэродинамический обвес и модернизированную подвеску.