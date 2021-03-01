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1 мар 2021

Mercedes-Benz пожертвует культовыми автомобилями ради электричества

Mercedes-Benz пожертвует культовыми автомобилями ради электричества
Автор фото: фирма-производитель

Такое уже произошло со Smart, а теперь на очереди кабриолеты и родстеры – их вообще решено пустить под нож

Да, немецкий концерн активно осваивает электрификацию своего модельного ряда. Ради светлого будущего в Mercedes даже готовы пойти на оптимизацию и одним махом прекратить жизненный цикл нескольких моделей. По словам главного операционного директора Mercedes-Benz Маркуса Шафера,  в прошлое уйдут родстеры и кабриолеты марки. Уже предрешена судьба данных типов кузова в S-классе, а на очереди C-Class.

По словам топ-менеджера подобные модели расходятся крайне малым тиражом, а на разработку, наоборот, уходят большие средства, которые было бы лучше направить на перспективные модели.

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