Mercedes-Benz пожертвует культовыми автомобилями ради электричества

Такое уже произошло со Smart, а теперь на очереди кабриолеты и родстеры – их вообще решено пустить под нож

Да, немецкий концерн активно осваивает электрификацию своего модельного ряда. Ради светлого будущего в Mercedes даже готовы пойти на оптимизацию и одним махом прекратить жизненный цикл нескольких моделей. По словам главного операционного директора Mercedes-Benz Маркуса Шафера, в прошлое уйдут родстеры и кабриолеты марки. Уже предрешена судьба данных типов кузова в S-классе, а на очереди C-Class.

По словам топ-менеджера подобные модели расходятся крайне малым тиражом, а на разработку, наоборот, уходят большие средства, которые было бы лучше направить на перспективные модели.