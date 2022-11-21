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21 ноя 2022

Mercedes-Benz будет регулировать мощность электрокаров по подписке

Mercedes-Benz будет регулировать мощность электрокаров по подписке
Автор фото: фирма-производитель

Офис Mercedes-Benz в США обнародовал необычное предложение: производитель предлагает сделать электромобили семейств EQE и EQS мощнее и быстрее

Путем обновления софта,  разгон до сотни у кроссоверов сократиться на 1-1.5 секунды в сравнении со штатными характеристиками, а максимальная скорость увеличится на 30-50 километров в час. Проще говоря, производитель готов снять электронные ограничители моторов. В результате – после обновления  мощность EQE возрастет с 288 до 349 лошадиных сил, а EQS может стать мощнее на 88 лошадиных сил — до 443 «лошадей».

Проблема в том, что все это великолепие планируют продавать по подписке -  1200 долларов в год. Причем, производитель уже заявил, что при неоплате характеристики будут снова ограничены дистанционным путем.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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