Mercedes-Benz будет регулировать мощность электрокаров по подписке

Офис Mercedes-Benz в США обнародовал необычное предложение: производитель предлагает сделать электромобили семейств EQE и EQS мощнее и быстрее

Путем обновления софта, разгон до сотни у кроссоверов сократиться на 1-1.5 секунды в сравнении со штатными характеристиками, а максимальная скорость увеличится на 30-50 километров в час. Проще говоря, производитель готов снять электронные ограничители моторов. В результате – после обновления мощность EQE возрастет с 288 до 349 лошадиных сил, а EQS может стать мощнее на 88 лошадиных сил — до 443 «лошадей».

Проблема в том, что все это великолепие планируют продавать по подписке - 1200 долларов в год. Причем, производитель уже заявил, что при неоплате характеристики будут снова ограничены дистанционным путем.