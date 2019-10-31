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31 окт 2019

Mercedes-Benz EQC будет продаваться в России

Mercedes-Benz EQC будет продаваться в России
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель EQC

Из документов следует, что в России будет представлена версия EQC 400 4matic. Она оснащена двумя электромоторами ZF общей мощностью в 408 лошадиных сил. Электромобиль оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью на 80 кВт*ч. Запас хода оценивается в 434-460 км.

Важно отметить, что действие ОТТС распространяется всего на 150 автомобилей, то есть документ оформлен по упрощенной схеме. Это означает, что компания не ожидает высокого спроса на свою модель, что очевидно, так что и квота на автомобили будет невысокой. Предполагается, что продажи Mercedes-Benz EQC начнутся в России в 2020 году. Цены пока не называются.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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