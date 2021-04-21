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21 апр 2021

Mercedes-Benz готовится представить электрический микроавтобус

Mercedes-Benz готовится представить электрический микроавтобус
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что семейство электромобилей «EQ»  собирается распространиться по всем сегментам рынка: кроссоверы, спорткары, седаны - даже микроавтобусы не обойдут вниманием

Собственно о последнем форм-факторе и пойдет речь, так как на днях немецкий концерн анонсировал появление модели с индексом EQT. Если взглянуть на тизерные фотографии, то можно заметить, что новинка будет близка по своей стилистике к V-классу. Впрочем, в Mercedes заявляют, что новинка окажется куда компактнее бензинового собрата.

Подробностей о самой модели на данный момент нет. Есть предположение, что микроавтобус создадут на базе кроссовера EQC. Дебют модели состоится уже в следующем году, хотя изначально нам покажут лишь прототип.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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