Mercedes-Benz готовится представить электрический микроавтобус

Похоже, что семейство электромобилей «EQ» собирается распространиться по всем сегментам рынка: кроссоверы, спорткары, седаны - даже микроавтобусы не обойдут вниманием

Собственно о последнем форм-факторе и пойдет речь, так как на днях немецкий концерн анонсировал появление модели с индексом EQT. Если взглянуть на тизерные фотографии, то можно заметить, что новинка будет близка по своей стилистике к V-классу. Впрочем, в Mercedes заявляют, что новинка окажется куда компактнее бензинового собрата.

Подробностей о самой модели на данный момент нет. Есть предположение, что микроавтобус создадут на базе кроссовера EQC. Дебют модели состоится уже в следующем году, хотя изначально нам покажут лишь прототип.